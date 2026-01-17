$43.180.08
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 12120 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 16722 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 21469 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 19824 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 36493 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32248 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28035 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25908 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25241 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Силы безопасности Пакистана уничтожили 12 боевиков в Белуджистане и предотвратили захват заложников

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Пакистанские военные отбили атаку боевиков в Белуджистане, ликвидировав 12 нападавших, которые пытались захватить заложников в полицейском участке. Террористы похитили миллионы рупий из банков, но были уничтожены во время перестрелки.

Силы безопасности Пакистана уничтожили 12 боевиков в Белуджистане и предотвратили захват заложников

Пакистанские военные успешно отразили масштабную атаку боевиков в округе Харан провинции Белуджистан. В ходе спецоперации было ликвидировано не менее 12 нападавших, которые пытались захватить заложников в полицейском участке. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Инцидент начался со штурма полицейского участка и одновременного нападения на два местных банка, где боевики успели похитить миллионы рупий.

Турецкая разведка захватила главаря ИГИЛ на афгано-пакистанском приграничье22.12.25, 18:40 • 4206 просмотров

По данным армейской пресс-службы, террористы планировали захватить гражданских и правоохранителей в заложники, однако благодаря быстрому прибытию подкрепления сил безопасности нападавших удалось заблокировать и уничтожить во время длительной перестрелки.

Ответственность и обвинения

Официальный Исламабад идентифицировал нападавших как членов группировки "Фитна аль-Хиндустан" – термин, которым власти обозначают запрещенную "Армию освобождения Белуджистана" (BLA) и связанные с ней сепаратистские группы. В заявлении военных также прозвучали обвинения в адрес Индии в поддержке боевиков, хотя прямых доказательств предоставлено не было.

В Сирии задержали лидера ИГИЛ Тахи аль-Зуби: он скрывался в пригороде Дамаска - Al Jazeera25.12.25, 09:11 • 3990 просмотров

Дели традиционно отрицает какую-либо причастность к дестабилизации ситуации в регионе.

Контекст безопасности в регионе

Белуджистан остается наиболее нестабильной провинцией Пакистана из-за активности сепаратистов и пакистанского Талибана. Группировка BLA, признанная террористической в США с 2019 года, регулярно совершает нападения на военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви высоко оценил профессионализм силовиков, отметив, что их действия позволили избежать больших жертв среди мирного населения. 

Шесть погибших после атаки смертников на штаб-квартиру полиции в Пакистане24.11.25, 09:43 • 2825 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Индия
Соединённые Штаты
Пакистан