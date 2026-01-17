Силы безопасности Пакистана уничтожили 12 боевиков в Белуджистане и предотвратили захват заложников

Пакистанские военные успешно отразили масштабную атаку боевиков в округе Харан провинции Белуджистан. В ходе спецоперации было ликвидировано не менее 12 нападавших, которые пытались захватить заложников в полицейском участке. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Инцидент начался со штурма полицейского участка и одновременного нападения на два местных банка, где боевики успели похитить миллионы рупий.

По данным армейской пресс-службы, террористы планировали захватить гражданских и правоохранителей в заложники, однако благодаря быстрому прибытию подкрепления сил безопасности нападавших удалось заблокировать и уничтожить во время длительной перестрелки.

Ответственность и обвинения

Официальный Исламабад идентифицировал нападавших как членов группировки "Фитна аль-Хиндустан" – термин, которым власти обозначают запрещенную "Армию освобождения Белуджистана" (BLA) и связанные с ней сепаратистские группы. В заявлении военных также прозвучали обвинения в адрес Индии в поддержке боевиков, хотя прямых доказательств предоставлено не было.

Дели традиционно отрицает какую-либо причастность к дестабилизации ситуации в регионе.

Контекст безопасности в регионе

Белуджистан остается наиболее нестабильной провинцией Пакистана из-за активности сепаратистов и пакистанского Талибана. Группировка BLA, признанная террористической в США с 2019 года, регулярно совершает нападения на военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви высоко оценил профессионализм силовиков, отметив, что их действия позволили избежать больших жертв среди мирного населения.

