Силы безопасности Пакистана уничтожили 12 боевиков в Белуджистане и предотвратили захват заложников
Киев • УНН
Пакистанские военные отбили атаку боевиков в Белуджистане, ликвидировав 12 нападавших, которые пытались захватить заложников в полицейском участке. Террористы похитили миллионы рупий из банков, но были уничтожены во время перестрелки.
Пакистанские военные успешно отразили масштабную атаку боевиков в округе Харан провинции Белуджистан. В ходе спецоперации было ликвидировано не менее 12 нападавших, которые пытались захватить заложников в полицейском участке. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Инцидент начался со штурма полицейского участка и одновременного нападения на два местных банка, где боевики успели похитить миллионы рупий.
Турецкая разведка захватила главаря ИГИЛ на афгано-пакистанском приграничье22.12.25, 18:40 • 4206 просмотров
По данным армейской пресс-службы, террористы планировали захватить гражданских и правоохранителей в заложники, однако благодаря быстрому прибытию подкрепления сил безопасности нападавших удалось заблокировать и уничтожить во время длительной перестрелки.
Ответственность и обвинения
Официальный Исламабад идентифицировал нападавших как членов группировки "Фитна аль-Хиндустан" – термин, которым власти обозначают запрещенную "Армию освобождения Белуджистана" (BLA) и связанные с ней сепаратистские группы. В заявлении военных также прозвучали обвинения в адрес Индии в поддержке боевиков, хотя прямых доказательств предоставлено не было.
В Сирии задержали лидера ИГИЛ Тахи аль-Зуби: он скрывался в пригороде Дамаска - Al Jazeera25.12.25, 09:11 • 3990 просмотров
Дели традиционно отрицает какую-либо причастность к дестабилизации ситуации в регионе.
Контекст безопасности в регионе
Белуджистан остается наиболее нестабильной провинцией Пакистана из-за активности сепаратистов и пакистанского Талибана. Группировка BLA, признанная террористической в США с 2019 года, регулярно совершает нападения на военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви высоко оценил профессионализм силовиков, отметив, что их действия позволили избежать больших жертв среди мирного населения.
Шесть погибших после атаки смертников на штаб-квартиру полиции в Пакистане24.11.25, 09:43 • 2825 просмотров