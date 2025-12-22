$42.250.09
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 11377 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 11569 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 13852 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 16888 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 17492 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 18335 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 16779 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13044 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12189 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Эксклюзивы
Турецкая разведка захватила главаря ИГИЛ на афгано-пакистанском приграничье

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Турецкая разведка задержала Мехмета Горена, члена ИГИЛ, на афгано-пакистанской границе. Он планировал теракты в Турции, Пакистане, Афганистане и европейских государствах.

Турецкая разведка захватила главаря ИГИЛ на афгано-пакистанском приграничье

Турецкие разведывательные агенты захватили высокопоставленного члена группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) во время тайной операции в районе границы между Афганистаном и Пакистаном. Задержанного уже переправили в Турцию. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщило государственное агентство Anadolu, пишет УНН.

Детали

Подозреваемым оказался гражданин Турции Мехмет Горен, который был активным членом афганского отделения организации – "Исламское государство в Хорасане". По данным следствия, он стремительно продвигался в иерархии группировки и получил задание организовать нападения смертников не только в Турции, Пакистане и Афганистане, но и на территории европейских государств.

США начали военную операцию против ИГИЛ в Сирии20.12.25, 13:41 • 4461 просмотр

Пока остается неясным, координировала ли Анкара свои действия с официальными властями Афганистана или Пакистана во время захвата боевика.

Раскрытие сети вербовщиков

Помимо предотвращения непосредственной угрозы, арест Горена позволил турецким спецслужбам получить критически важные разведывательные данные.

Захват Горена якобы также разоблачил методы вербовки группировки и предоставил разведывательные данные о ее запланированной деятельности 

– говорится в сообщении турецких медиа.

Турция остается одной из главных целей ИГИЛ. Самым кровавым терактом организации в стране стало нападение на ночной клуб в Стамбуле 1 января 2017 года, когда погибли 39 человек.

США нанесли удары по югу Сирии, уничтожив оружие ИГИЛ01.12.25, 03:04 • 4387 просмотров

Степан Гафтко

