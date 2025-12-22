Турецкая разведка захватила главаря ИГИЛ на афгано-пакистанском приграничье
Киев • УНН
Турецкая разведка задержала Мехмета Горена, члена ИГИЛ, на афгано-пакистанской границе. Он планировал теракты в Турции, Пакистане, Афганистане и европейских государствах.
Турецкие разведывательные агенты захватили высокопоставленного члена группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) во время тайной операции в районе границы между Афганистаном и Пакистаном. Задержанного уже переправили в Турцию. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщило государственное агентство Anadolu, пишет УНН.
Детали
Подозреваемым оказался гражданин Турции Мехмет Горен, который был активным членом афганского отделения организации – "Исламское государство в Хорасане". По данным следствия, он стремительно продвигался в иерархии группировки и получил задание организовать нападения смертников не только в Турции, Пакистане и Афганистане, но и на территории европейских государств.
США начали военную операцию против ИГИЛ в Сирии20.12.25, 13:41 • 4461 просмотр
Пока остается неясным, координировала ли Анкара свои действия с официальными властями Афганистана или Пакистана во время захвата боевика.
Раскрытие сети вербовщиков
Помимо предотвращения непосредственной угрозы, арест Горена позволил турецким спецслужбам получить критически важные разведывательные данные.
Захват Горена якобы также разоблачил методы вербовки группировки и предоставил разведывательные данные о ее запланированной деятельности
Турция остается одной из главных целей ИГИЛ. Самым кровавым терактом организации в стране стало нападение на ночной клуб в Стамбуле 1 января 2017 года, когда погибли 39 человек.
США нанесли удары по югу Сирии, уничтожив оружие ИГИЛ01.12.25, 03:04 • 4387 просмотров