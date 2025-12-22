$42.250.09
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рф
Індекс "Олів'є": вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Турецька розвідка захопила ватажка ІДІЛ на афгано-пакистанському прикордонні

Турецька розвідка затримала Мехмета Горена, члена ІДІЛ, на афгано-пакистанському кордоні. Він планував теракти в Туреччині, Пакистані, Афганістані та європейських державах.

Турецькі розвідувальні агенти захопили високопоставленого члена угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) під час таємної операції в районі кордону між Афганістаном і Пакистаном. Затриманого вже переправили до Туреччини. Про це в понеділок, 22 грудня, повідомило державне агентство Anadolu, пише УНН.

Деталі

Підозрюваним виявився громадянин Туреччини Мехмет Горен, який був активним членом афганського відділення організації – "Ісламська держава в Хорасані". За даними слідства, він стрімко просувався в ієрархії угруповання і отримав завдання організувати напади смертників не лише в Туреччині, Пакистані та Афганістані, а й на території європейських держав.

США почали військову операцію проти ІДІЛ в Сирії20.12.25, 13:41 • 4461 перегляд

Наразі залишається незрозумілим, чи координувала Анкара свої дії з офіційною владою Афганістану чи Пакистану під час захоплення бойовика.

Розкриття мережі вербувальників

Крім запобігання безпосередній загрозі, арешт Горена дозволив турецьким спецслужбам отримати критично важливі розвідувальні дані.

Захоплення Горена нібито також викрило методи вербування угруповання та надало розвідувальні дані про його заплановану діяльність 

– йдеться у повідомленні турецьких медіа.

Туреччина залишається однією з головних цілей ІДІЛ. Найкривавішим терактом організації в країні став напад на нічний клуб у Стамбулі 1 січня 2017 року, коли загинуло 39 людей.

США завдали ударів по півдню Сирії, знищивши зброю ІДІЛ01.12.25, 03:04 • 4387 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Афганістан
Сирія
Стамбул
Сполучені Штати Америки
Пакистан