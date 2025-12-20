США почали військову операцію проти ІДІЛ в Сирії
Київ • УНН
Американські війська розпочали масштабний удар по інфраструктурі та збройових об'єктах ІДІЛ в Сирії. Це відповідь на атаку на американські та союзні війська 13 грудня.
Американські війська розпочали масштабний удар по інфраструктурі та збройових об'єктах ІДІЛ в Сирії. Про це повідомляє Центральне командування збройних сил США в соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Американські війська розпочали масштабний удар по інфраструктурі та збройових об'єктах ІДІЛ в Сирії. Цей потужний удар став відповіддю на атаку на американські та союзні війська в Сирії 13 грудня
Додаткова інформація буде надана найближчим часом.
Нагадаємо
Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії для ліквідації бойовиків ІДІЛ, їхньої інфраструктури та озброєних позицій.