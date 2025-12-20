$42.340.00
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 2378 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 6576 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 9422 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
07:13 • 10845 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 20727 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 35107 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 26362 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 31920 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 40410 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Сертифікат на авто для військових: уряд за półтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 63468 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 41965 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 44635 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 69802 перегляди
США почали військову операцію проти ІДІЛ в Сирії

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Американські війська розпочали масштабний удар по інфраструктурі та збройових об'єктах ІДІЛ в Сирії. Це відповідь на атаку на американські та союзні війська 13 грудня.

США почали військову операцію проти ІДІЛ в Сирії

Американські війська розпочали масштабний удар по інфраструктурі та збройових об'єктах ІДІЛ в Сирії. Про це повідомляє Центральне командування збройних сил США в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Американські війська розпочали масштабний удар по інфраструктурі та збройових об'єктах ІДІЛ в Сирії. Цей потужний удар став відповіддю на атаку на американські та союзні війська в Сирії 13 грудня

- йдеться в повідомленні.

Додаткова інформація буде надана найближчим часом.

Нагадаємо

Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії для ліквідації бойовиків ІДІЛ, їхньої інфраструктури та озброєних позицій.

Павло Башинський

Новини Світу
Сирія