23:26
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
22:10
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Глава Пентагону оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії

Київ • УНН

 • 276 перегляди

США оголосили про початок операції "Удар Яструба" в Сирії, спрямованої проти бойовиків ІДІЛ у відповідь на атаку на американських військових. У Пентагоні наголосили, що це цілеспрямована каральна операція для знищення терористів і їхньої інфраструктури, а не початок нової війни.

Глава Пентагону оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії

Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії для ліквідації бойовиків ІДІЛ, їхньої інфраструктури та озброєних позицій. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Гегсета у соцмережі Х.

Сьогодні американські війська розпочали операцію "Удар Яструба" у Сирії, щоб знищити бойовиків ІДІЛ, інфраструктуру та об'єкти зброї у пряму відповідь на напад на американські війська, який стався 13 грудня в Пальмірі, Сирія

- йдеться у дописі.

За словами Гегсета, це не початок війни – це оголошення помсти. Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа ніколи не вагатимуться і ніколи не поступляться, захищаючи свій народ, підкреслив він.

Сирія приєдналася до очолюваної США коаліції проти "Ісламської держави"11.11.25, 14:59 • 3562 перегляди

"Як ми вже казали одразу після жорстокого нападу, якщо ви будете атакувати американців – будь-де у світі – ви проведете решту свого короткого, тривожного життя, знаючи, що Сполучені Штати будуть полювати на вас, знаходити вас і безжально вбивати вас. Сьогодні ми полювали і вбивали наших ворогів. Багато з них. І ми продовжуватимемо", - підсумував міністр.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про "дуже серйозну відплату" після того, як двоє американських військовослужбовців та один цивільний загинули в Сирії. Напад, у якому США звинувачують угруповання "Ісламська держава", стався в неконтрольованій частині країни.

США завдали ударів по півдню Сирії, знищивши зброю ІДІЛ01.12.25, 02:04 • 4370 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Піт Гегсет
Дональд Трамп
Сирія
Сполучені Штати Америки