Глава Пентагону оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії

Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії для ліквідації бойовиків ІДІЛ, їхньої інфраструктури та озброєних позицій. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Гегсета у соцмережі Х.

Сьогодні американські війська розпочали операцію "Удар Яструба" у Сирії, щоб знищити бойовиків ІДІЛ, інфраструктуру та об'єкти зброї у пряму відповідь на напад на американські війська, який стався 13 грудня в Пальмірі, Сирія - йдеться у дописі.

За словами Гегсета, це не початок війни – це оголошення помсти. Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа ніколи не вагатимуться і ніколи не поступляться, захищаючи свій народ, підкреслив він.

Сирія приєдналася до очолюваної США коаліції проти "Ісламської держави"

"Як ми вже казали одразу після жорстокого нападу, якщо ви будете атакувати американців – будь-де у світі – ви проведете решту свого короткого, тривожного життя, знаючи, що Сполучені Штати будуть полювати на вас, знаходити вас і безжально вбивати вас. Сьогодні ми полювали і вбивали наших ворогів. Багато з них. І ми продовжуватимемо", - підсумував міністр.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про "дуже серйозну відплату" після того, як двоє американських військовослужбовців та один цивільний загинули в Сирії. Напад, у якому США звинувачують угруповання "Ісламська держава", стався в неконтрольованій частині країни.

США завдали ударів по півдню Сирії, знищивши зброю ІДІЛ