Сирія приєдналася до очолюваної США коаліції проти "Ісламської держави"

Юлія Шрамко

