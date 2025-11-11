Сирія приєдналася до очолюваної США коаліції проти "Ісламської держави"
Київ • УНН
Сирія приєдналася до міжнародної коаліції під проводом США для боротьби з ІДІЛ, ставши 90-ю країною-учасницею. Це оголошення відбулося після зустрічі президента Сирії Ахмеда аш-Шараа з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Сирія приєдналася до міжнародної коаліції, очолюваної Сполученими Штатами, для боротьби з озброєним угрупованням "Ісламська Держава" ("ІД"), повідомляє Al Jazeera, пише УНН.
Деталі
Оголошення, зроблене міністром інформації Сирії Хамзою аль-Мустафою та офіційними особами США, відбулося невдовзі після прибуття президента Сирії Ахмеда аш-Шараа до Вашингтона і зустрічі його у Білому домі президентом США Дональдом Трампом у понеділок.
Аль-Мустафа заявив, що "декларація про політичне співробітництво", підписана Дамаском з міжнародною коаліцією, підтверджує роль Сирії у "боротьбі з тероризмом та підтримці регіональної стабільності".
"Угода має політичний характер і досі не містила військових компонентів", - написав він у публікації на X.
Угода робить Сирію 90-ю країною, яка приєдналася до коаліції, мета якої - не допустити вступу іноземних бойовиків до лав "ІД" і ліквідувати елементи угрупування, що залишилися, по всьому Близькому Сходу.
Ця заява, як зауважує видання, була очікуваною. Представник Міністерства внутрішніх справ Сирії заявив у суботу, коли аш-Шараа готувався прибути до США для зустрічі з Трампом, що по всій країні проводяться превентивні операції проти осередків "ІД".
За даними державного телеканалу Al-Ikhbariah TV, сирійські сили безпеки провели 61 рейд, під час якого було заарештовано 71 особу, а також вилучено вибухові речовини та зброю.
У понеділок інформаційне агентство Reuters з посиланням на неназваних офіційних осіб заявило, що Сирія зірвала дві змови "ІД" із метою вбивства аш-Шараа.
Високопоставлений співробітник сирійських служб безпеки та високопосадовець близькосхідного відомства заявили, що змовам вдалося запобігти протягом останніх кількох місяців.
Вони стверджують, що ці змови наголошують на прямій загрозі, з якою стикається аш-Шараа, намагаючись консолідувати владу в роздробленій країні, спустошеній 14 роками громадянської війни.
Трамп похвалив сирійського лідера під час їхньої зустрічі в Білому домі, на тлі шестимісячного припинення санкцій США проти країни.
43-річний президент скинув колишнього президента Сирії Башара Асада у грудні під час стрімкого збройного наступу.
Як зазначає Al Jazeera, раніше він очолював "Хайят Тахрір аш-Шам", озброєне угруповання, пов'язане з "Аль-Каїдою". Минулого тижня Вашингтон виключив його зі списку "терористів", скасувавши винагороду в 10 мільйонів доларів за його затримання.
