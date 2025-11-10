США тимчасово послабили санкції проти Сирії на 180 днів
Київ • УНН
Мінфін США тимчасово послабляє санкції проти Сирії на 180 днів. Це рішення збіглося з історичним візитом президента Сирії Ахмеда аль-Шараа до Білого дому.
Міністерство фінансів США оголосило про тимчасове пом'якшення санкцій проти Сирії на 180 днів на тлі історичного візиту президента Сирії Ахмеда аль-Шараа до Білого дому. Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), пише УНН.
Деталі
Призупинення санкцій не стосується операцій, пов’язаних із росією та Іраном, а також представників поваленого режиму Башара Асада, включно з ним самим.
У заяві Мінфіну США зазначено: "Скасування санкцій США сприятиме зусиллям Сирії з відновлення економіки, забезпечення процвітання всіх її громадян, включно з етнічними та релігійними меншинами, а також боротьбі з тероризмом."
Рішення про пом’якшення санкцій збіглося з першим в історії візитом сирійського президента до Білого дому, що відбувся у понеділок.
