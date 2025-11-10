США временно ослабили санкции против Сирии на 180 дней
Киев • УНН
Минфин США временно ослабляет санкции против Сирии на 180 дней. Это решение совпало с историческим визитом президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в Белый дом.
Министерство финансов США объявило о временном смягчении санкций против Сирии на 180 дней на фоне исторического визита президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в Белый дом. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), пишет УНН.
Детали
Приостановка санкций не касается операций, связанных с Россией и Ираном, а также представителей свергнутого режима Башара Асада, включая его самого.
Встреча Трампа с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа 10 ноября: стали известны новые подробности - Reuters10.11.25, 08:51 • 5520 просмотров
В заявлении Минфина США говорится: "Отмена санкций США будет способствовать усилиям Сирии по восстановлению экономики, обеспечению процветания всех ее граждан, включая этнические и религиозные меньшинства, а также борьбе с терроризмом."
Решение о смягчении санкций совпало с первым в истории визитом сирийского президента в Белый дом, состоявшимся в понедельник.
Президент Сирии находится в Белом доме на исторической встрече с Трампом - СМИ10.11.25, 20:05 • 2394 просмотра