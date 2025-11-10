$41.980.11
18:35 • 15249 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42 • 23172 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 49684 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 57859 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 45601 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 51191 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 91667 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 42992 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 46982 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 40110 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Популярные новости
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
США временно ослабили санкции против Сирии на 180 дней

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Минфин США временно ослабляет санкции против Сирии на 180 дней. Это решение совпало с историческим визитом президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в Белый дом.

США временно ослабили санкции против Сирии на 180 дней

Министерство финансов США объявило о временном смягчении санкций против Сирии на 180 дней на фоне исторического визита президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в Белый дом. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), пишет УНН.

Детали

Приостановка санкций не касается операций, связанных с Россией и Ираном, а также представителей свергнутого режима Башара Асада, включая его самого. 

Встреча Трампа с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа 10 ноября: стали известны новые подробности - Reuters10.11.25, 08:51 • 5520 просмотров

В заявлении Минфина США говорится: "Отмена санкций США будет способствовать усилиям Сирии по восстановлению экономики, обеспечению процветания всех ее граждан, включая этнические и религиозные меньшинства, а также борьбе с терроризмом."

Решение о смягчении санкций совпало с первым в истории визитом сирийского президента в Белый дом, состоявшимся в понедельник.

Президент Сирии находится в Белом доме на исторической встрече с Трампом - СМИ10.11.25, 20:05 • 2394 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Reuters
Башар Асад
Дональд Трамп
Сирия
Соединённые Штаты
Иран