Президент Сирии находится в Белом доме на исторической встрече с Трампом - СМИ
Киев • УНН
Президент Сирии Ахмад аль-Шараа находится в Белом доме на исторической встрече с Дональдом Трампом. Это первый визит главы сирийского государства с момента обретения страной независимости в 1946 году.
Детали
Издание отмечает, что визит Ахмада аль-Шараа является первым визитом главы сирийского государства с момента обретения страной Ближнего Востока независимости от Франции в 1946 году.
Встреча также состоялась после того, как Трамп отменил санкции, введенные против Сирии в течение десятилетий, когда страной правила семья Асадов.
Аш-Шараа возглавлял повстанческие силы, которые свергли тогдашнего президента Сирии Башара Асада в прошлом декабре. В январе он был назначен временным лидером страны.
Белый дом заявил, что встреча будет частной и закрытой для прессы.
