Встреча Трампа с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа 10 ноября: стали известны новые подробности - Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с новым лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа, запланированная на понедельник, 10 ноября, должна стать кульминацией значительного поворота в ситуации с Сирией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп готов принять Шараа во время первого в истории визита сирийского президента в Белый дом, через шесть месяцев после их первой встречи в Саудовской Аравии и через несколько дней после того, как Вашингтон заявил, что бывший член "Аль-Каиды" больше не является "особо определённым глобальным террористом".

Кроме того, Сирия также намерена присоединиться к коалиции под руководством США для борьбы с Исламским Государством, о чем может быть официально объявлено на встрече в Белом доме в понедельник.

Напомним

