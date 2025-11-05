Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

Президент Сирії на перехідний період Ахмед аш-Шараа 10 листопада відвідає Вашингтон, де запланована його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це заявила у вівторок, 4 листопада представник Білого дому Керолайн Левітт, передає УНН.

Деталі

"Я можу підтвердити, що ця зустріч пройде у Білому домі у понеділок", - сказала Керолайн Левітт на брифінгу.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп прийме нового лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа в Білому домі. Це буде перший офіційний візит сирійського президента до США за 25 років, що знаменує новий етап у відносинах Вашингтона і Дамаска.

