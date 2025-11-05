Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

ukenru
4 листопада, 18:53 • 15177 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 33648 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 28164 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 28118 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 27903 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 41959 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 38550 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19231 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18388 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15662 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 41959 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 39964 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 38550 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 58808 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 56354 перегляди
Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа 10 листопада зустрінеться з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Це перший офіційний візит сирійського президента до США за 25 років.

Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

Президент Сирії на перехідний період Ахмед аш-Шараа 10 листопада відвідає Вашингтон, де запланована його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це заявила у вівторок, 4 листопада представник Білого дому Керолайн Левітт, передає УНН.

Деталі

"Я можу підтвердити, що ця зустріч пройде у Білому домі у понеділок", - сказала Керолайн Левітт на брифінгу.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп прийме нового лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа в Білому домі. Це буде перший офіційний візит сирійського президента до США за 25 років, що знаменує новий етап у відносинах Вашингтона і Дамаска.

Сенат США проголосував за скасування санкцій проти Сирії: Дамаск назвав це історичним моментом11.10.25, 05:03 • 8562 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Вашингтон
Дамаск
Дональд Трамп
Сирія
Сполучені Штати Америки