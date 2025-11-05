Президент Сирии 10 ноября посетит Вашингтон - Белый дом
Киев • УНН
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа 10 ноября встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Это первый официальный визит сирийского президента в США за 25 лет.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 10 ноября посетит Вашингтон, где запланирована его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом заявила во вторник, 4 ноября представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает УНН.
Детали
"Я могу подтвердить, что эта встреча пройдет в Белом доме в понедельник", - сказала Кэролайн Левитт на брифинге.
Напомним
Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп примет нового лидера Сирии Ахмеда аль-Шараа в Белом доме. Это будет первый официальный визит сирийского президента в США за 25 лет, что знаменует новый этап в отношениях Вашингтона и Дамаска.
