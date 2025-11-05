ukenru
4 ноября, 18:53 • 16469 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 37028 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 29788 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 29645 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 29082 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 43045 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 39447 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19296 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18445 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15712 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Президент Сирии 10 ноября посетит Вашингтон - Белый дом

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа 10 ноября встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Это первый официальный визит сирийского президента в США за 25 лет.

Президент Сирии 10 ноября посетит Вашингтон - Белый дом

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 10 ноября посетит Вашингтон, где запланирована его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом заявила во вторник, 4 ноября представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает УНН.

Детали

"Я могу подтвердить, что эта встреча пройдет в Белом доме в понедельник", - сказала Кэролайн Левитт на брифинге.

Напомним

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп примет нового лидера Сирии Ахмеда аль-Шараа в Белом доме. Это будет первый официальный визит сирийского президента в США за 25 лет, что знаменует новый этап в отношениях Вашингтона и Дамаска.

Сенат США проголосовал за отмену санкций против Сирии: Дамаск назвал это историческим моментом11.10.25, 05:03 • 8562 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Белый дом
Вашингтон
Дамаск
Дональд Трамп
Сирия
Соединённые Штаты