Сенат США проголосовал за отмену санкций против Сирии: Дамаск назвал это историческим моментом

Сенат США проголосовал за отмену санкций в отношении Сирии, введенных в рамках так называемого "Закона Цезаря". Об этом сообщает TRT World, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот знаковый шаг Дамаск воспринял как "исторический момент", а его сторонники – как шаг к восстановлению разорванной войной страны.

Указывается, что авторы законопроекта вместе с Сирийско-американским альянсом давно настаивали на отмене санкций против Сирии, утверждая, что карательные меры направлены против режима, которого "больше не существует", а восстановление Сирии теперь зависит от "полной и всецелой отмены" ограничений.

Министр информации Сирии Хамза аль-Мустафа назвал это решение большим прорывом, отдав должное как "активной дипломатии", так и усилиям сирийцев в диаспоре.

На пути к развитию, процветанию и стабильности было устранено основное препятствие – сказал он, назвав это первым шагом к национальному объединению.

Издание добавляет, что голосование в Сенате состоялось лишь через несколько дней после того, как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к отмене санкций против Сирии во время совместной пресс-конференции в Анкаре со своим сирийским коллегой.

Фидан предупредил, что санкции причинили серьезные трудности рядовым сирийцам, призывая международное сообщество положить конец изоляции Сирии и поддержать ее реинтеграцию - говорится в статье.

Авторы резюмируют, что отмена санкций знаменует собой значительный сдвиг в политике США в отношении Сирии, открывая путь для потенциального регионального и международного восстановления взаимодействия после лет экономической блокады.

Напомним

5 октября в Сирии прошли первые выборы после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года.

8 декабря 2024 года сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

