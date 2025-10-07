Выборы в Сирии после свержения Асада: женщины вошли в парламент
Киев • УНН
После свержения режима Башара Асада в парламент Сирии прошли несколько женщин. Новый состав парламента, насчитывающий 210 депутатов, будет работать до принятия новой Конституции.
В парламент Сирии по итогам выборов после свержения режима Башара Асада прошло несколько женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Предполагается, что новый состав парламента будет работать до принятия новой постоянной Конституции Сирии и проведения всеобщих выборов.
Всего в ходе непрямых выборов в Народное собрание избираются 210 депутатов - избирательные коллегии избирают две трети (140 человек), остальных парламентариев назначает временный президент Ахмед аш-Шараа.
В итоге в ходе голосования были избраны 119 членов парламента - 21 место в Народном собрании пока осталось вакантным. Еще 70 человек сирийский лидер планирует назначить в течение этой недели.
В новый состав парламента вошло шесть женщин. Еще 10 мест получили представители религиозных и этнических меньшинств - среди них курды, христиане и двое алавитов. К последней группе относится и уже бывший президент Сирии Башар Асад.
Напомним
5 октября в Сирии прошли первые выборы после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года.
Также УНН сообщал, что в Сирии выдали заочный ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада.