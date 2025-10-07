Вибори у Сирії після повалення Асада: жінки увійшли до парламенту
Після повалення режиму Башара Асада до парламенту Сирії пройшли кілька жінок. Новий склад парламенту, що налічує 210 депутатів, працюватиме до прийняття нової Конституції.
До парламенту Сирії за підсумками виборів після повалення режиму Башара Асада пройшло декілька жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Передбачається, що новий склад парламенту працюватиме до прийняття нової постійної Конституції Сирії та проведення загальних виборів.
Всього в ході непрямих виборів до Народних зборів обираються 210 депутатів - виборчі колегії обирають дві третини (140 осіб), решту парламентарів призначає тимчасовий президент Ахмед аш-Шараа.
У підсумку в ході голосування були обрані 119 членів парламенту - 21 місце в Народних зборах поки що залишилося вакантним. Ще 70 осіб сирійський лідер планує призначити впродовж цього тижня.
До нового складу парламенту увійшло шість жінок. Ще 10 місць отримали отримали представники релігійних та етнічних меншин - серед них курди, християни та двоє алавітів. До останньої групи належить і вже колишній президент Сирії Башар Асад.
5 жовтня у Сирії пройшли перші вибори після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року.
