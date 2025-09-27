У Сирії видали ордер на заочний арешт Башара Асада
Київ • УНН
Слідчий суддя в Дамаску видав заочний ордер на арешт колишнього президента Сирії Башара аль-Асада. Його звинувачують у навмисному вбивстві, катуваннях та позбавленні волі у зв'язку з інцидентами 2011 року в Дараа.
Слідчий суддя в Дамаску Тауфік аль-Алі заявив у суботу, що заочно видано ордер на арешт колишнього президента країни Башара аль-Асада за звинуваченнями, пов'язаними з інцидентами в Дараа 2011 року, повідомляє УНН з посиланням на SANA.
Деталі
Суддя аль-Алі повідомив, що ордер на арешт містить звинувачення у навмисному вбивстві, катуваннях, що призвели до смерті, та позбавленні волі.
Судове рішення відкриває шлях для поширення ордера через Інтерпол та ведення справи на міжнародному рівні.
Цей крок є відповіддю на позов, поданий родинами жертв у Дараа щодо інцидентів, що сталися 23 листопада 2011 року.
Нагадаємо
8 грудня 2024 року сирійські опозиційні сили увійшли до Дамаска та оголосили про повалення режиму Башара Асада.
Російські пропагандистські медіа заявили, що Асад втік до москви, де йому надали притулок. Таким чином завершується понад 50 років влади династії Асадів у Сирії, адже до Башара країною керував його батько Хафез Асад.