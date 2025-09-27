У Сирії видали ордер на заочний арешт Башара Асада

$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 вересня, 14:33 • 44885 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 88136 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 36792 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 35988 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 34529 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 25718 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 49130 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 51228 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49910 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30374 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
45%
758мм
Популярнi новини
Уряд запускає експеримент для ідентифікації загиблих за біометричними даними27 вересня, 03:23 • 5128 перегляди
Міжнародний день астрономії та День вихователя в Україні: що ще відзначають 27 вересня27 вересня, 04:17 • 3530 перегляди
Україну накриє холодна повітряна маса: дощі, сильний вітер та заморозки 27 вересняPhoto27 вересня, 05:02 • 13185 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 17018 перегляди
Міжнародний паралімпійський комітет скасував часткове відсторонення росії та білорусі08:28 • 8600 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 17086 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 88129 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 39553 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 49128 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 51228 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Башар аль-Асад
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Данія
Державний кордон України
Сумська область
Литва
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 44879 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 33742 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 39052 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 41356 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 48957 перегляди
Актуальне
The Times
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social

У Сирії видали ордер на заочний арешт Башара Асада

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Слідчий суддя в Дамаску видав заочний ордер на арешт колишнього президента Сирії Башара аль-Асада. Його звинувачують у навмисному вбивстві, катуваннях та позбавленні волі у зв'язку з інцидентами 2011 року в Дараа.

У Сирії видали ордер на заочний арешт Башара Асада

Слідчий суддя в Дамаску Тауфік аль-Алі заявив у суботу, що заочно видано ордер на арешт колишнього президента країни Башара аль-Асада за звинуваченнями, пов'язаними з інцидентами в Дараа 2011 року, повідомляє УНН з посиланням на SANA.

Деталі

Суддя аль-Алі повідомив, що ордер на арешт містить звинувачення у навмисному вбивстві, катуваннях, що призвели до смерті, та позбавленні волі.

Судове рішення відкриває шлях для поширення ордера через Інтерпол та ведення справи на міжнародному рівні.

Цей крок є відповіддю на позов, поданий родинами жертв у Дараа щодо інцидентів, що сталися 23 листопада 2011 року.

Нагадаємо

8 грудня 2024 року сирійські опозиційні сили увійшли до Дамаска та оголосили про повалення режиму Башара Асада.

Російські пропагандистські медіа заявили, що Асад втік до москви, де йому надали притулок. Таким чином завершується понад 50 років влади династії Асадів у Сирії, адже до Башара країною керував його батько Хафез Асад.

Павло Зінченко

Новини Світу
Інтерпол
Башар аль-Асад
Сирія
Володимир Зеленський