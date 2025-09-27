В Сирии выдали ордер на заочный арест Башара Асада

Следственный судья в Дамаске Тауфик аль-Али заявил в субботу, что заочно выдан ордер на арест бывшего президента страны Башара аль-Асада по обвинениям, связанным с инцидентами в Дараа в 2011 году, сообщает УНН со ссылкой на SANA.

Детали

Судья аль-Али сообщил, что ордер на арест содержит обвинения в умышленном убийстве, пытках, приведших к смерти, и лишении свободы.

Судебное решение открывает путь для распространения ордера через Интерпол и ведения дела на международном уровне.

Этот шаг является ответом на иск, поданный семьями жертв в Дараа относительно инцидентов, произошедших 23 ноября 2011 года.

Напомним

8 декабря 2024 года сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

Российские пропагандистские медиа заявили, что Асад сбежал в москву, где ему предоставили убежище. Таким образом завершается более 50 лет власти династии Асадов в Сирии, ведь до Башара страной управлял его отец Хафез Асад.