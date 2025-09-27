$41.490.00
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
В Сирии выдали ордер на заочный арест Башара Асада

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Следственный судья в Дамаске выдал заочный ордер на арест бывшего президента Сирии Башара аль-Асада. Его обвиняют в умышленном убийстве, пытках и лишении свободы в связи с инцидентами 2011 года в Дараа.

В Сирии выдали ордер на заочный арест Башара Асада

Следственный судья в Дамаске Тауфик аль-Али заявил в субботу, что заочно выдан ордер на арест бывшего президента страны Башара аль-Асада по обвинениям, связанным с инцидентами в Дараа в 2011 году, сообщает УНН со ссылкой на SANA.

Детали

Судья аль-Али сообщил, что ордер на арест содержит обвинения в умышленном убийстве, пытках, приведших к смерти, и лишении свободы.

Судебное решение открывает путь для распространения ордера через Интерпол и ведения дела на международном уровне.

Этот шаг является ответом на иск, поданный семьями жертв в Дараа относительно инцидентов, произошедших 23 ноября 2011 года.

Напомним

8 декабря 2024 года сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

Российские пропагандистские медиа заявили, что Асад сбежал в москву, где ему предоставили убежище. Таким образом завершается более 50 лет власти династии Асадов в Сирии, ведь до Башара страной управлял его отец Хафез Асад.

Павел Зинченко

