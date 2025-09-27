В Сирии выдали ордер на заочный арест Башара Асада
Киев • УНН
Следственный судья в Дамаске выдал заочный ордер на арест бывшего президента Сирии Башара аль-Асада. Его обвиняют в умышленном убийстве, пытках и лишении свободы в связи с инцидентами 2011 года в Дараа.
Следственный судья в Дамаске Тауфик аль-Али заявил в субботу, что заочно выдан ордер на арест бывшего президента страны Башара аль-Асада по обвинениям, связанным с инцидентами в Дараа в 2011 году, сообщает УНН со ссылкой на SANA.
Детали
Судья аль-Али сообщил, что ордер на арест содержит обвинения в умышленном убийстве, пытках, приведших к смерти, и лишении свободы.
Судебное решение открывает путь для распространения ордера через Интерпол и ведения дела на международном уровне.
Этот шаг является ответом на иск, поданный семьями жертв в Дараа относительно инцидентов, произошедших 23 ноября 2011 года.
Напомним
8 декабря 2024 года сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.
Российские пропагандистские медиа заявили, что Асад сбежал в москву, где ему предоставили убежище. Таким образом завершается более 50 лет власти династии Асадов в Сирии, ведь до Башара страной управлял его отец Хафез Асад.