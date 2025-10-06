Сирія провела перші вибори після повалення режиму Башара Асада
Київ • УНН
5 жовтня у Сирії відбулися перші вибори після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року. Громадяни обирали дві третини з 210 депутатів парламенту шляхом непрямого голосування.
Деталі
Зазначається, що сирійці обирали дві третини з 210 депутатів парламенту. Одну третину депутатів особисто призначить тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа.
Після оголошення попередніх результатів ми подамо звіт президенту республіки, щоб він почав обирати останню третину. Ми також надамо кандидатам можливість висловити будь-які заперечення
Вказується, що вибори проводилися непрямим голосуванням - 6 тисяч виборщиків з колегії голосували за кандидатів у парламент Сирії, які представляють усі 14 провінцій країни. Окремий комітет президента обрав 1570 кандидатів у парламент.
Автори уточнюють, що влада обрала непрямі вибори через те, що у неї відсутня точна інформація про кількість населення у Сирії, а також кількість сирійців поза країною, які знаходяться у статусі біженців чи мають право на проживання в інших країнах.
Нагадаємо
8 грудня 2024 року сирійські опозиційні сили увійшли до Дамаска та оголосили про повалення режиму Башара Асада.
Згодом стало відомо, що парламентські вибори в Сирії відбудуться 5 жовтня 2025 року. Голосування було перенесене через логістичні проблеми, пов'язані з відсутністю достовірних записів та переміщенням населення.
