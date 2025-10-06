$41.280.00
uk
5 жовтня, 15:08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сирія провела перші вибори після повалення режиму Башара Асада

Київ • УНН

 956 перегляди

5 жовтня у Сирії відбулися перші вибори після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року. Громадяни обирали дві третини з 210 депутатів парламенту шляхом непрямого голосування.

Сирія провела перші вибори після повалення режиму Башара Асада

5 жовтня у Сирії пройшли перші вибори після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що сирійці обирали дві третини з 210 депутатів парламенту. Одну третину депутатів особисто призначить тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа.

Після оголошення попередніх результатів ми подамо звіт президенту республіки, щоб він почав обирати останню третину. Ми також надамо кандидатам можливість висловити будь-які заперечення

- сказав голова Вищої виборчої комісії Сирії Мохаммед Аль-Ахмед.

Вказується, що вибори проводилися непрямим голосуванням - 6 тисяч виборщиків з колегії голосували за кандидатів у парламент Сирії, які  представляють усі 14 провінцій країни. Окремий комітет президента обрав 1570 кандидатів у парламент.

Автори уточнюють, що влада обрала непрямі вибори через те, що у неї відсутня точна інформація про кількість населення у Сирії, а також кількість сирійців поза країною, які знаходяться у статусі біженців чи мають право на проживання в інших країнах.

Нагадаємо

8 грудня 2024 року сирійські опозиційні сили увійшли до Дамаска та оголосили про повалення режиму Башара Асада.

Згодом стало відомо, що парламентські вибори в Сирії відбудуться 5 жовтня 2025 року. Голосування було перенесене через логістичні проблеми, пов'язані з відсутністю достовірних записів та переміщенням населення.

У Сирії видали ордер на заочний арешт Башара Асада27.09.25, 15:29 • 3868 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Дамаск
Башар аль-Асад
Сирія