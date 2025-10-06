Сирия провела первые выборы после свержения режима Башара Асада
5 октября в Сирии состоялись первые выборы после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Граждане избирали две трети из 210 депутатов парламента путем непрямого голосования.
5 октября в Сирии прошли первые выборы после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что сирийцы выбирали две трети из 210 депутатов парламента. Одну треть депутатов лично назначит временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа.
После объявления предварительных результатов мы представим отчет президенту республики, чтобы он начал выбирать последнюю треть. Мы также предоставим кандидатам возможность выразить любые возражения
Указывается, что выборы проводились непрямым голосованием - 6 тысяч выборщиков из коллегии голосовали за кандидатов в парламент Сирии, которые представляют все 14 провинций страны. Отдельный комитет президента выбрал 1570 кандидатов в парламент.
Авторы уточняют, что власти выбрали непрямые выборы из-за того, что у них отсутствует точная информация о количестве населения в Сирии, а также количестве сирийцев за пределами страны, которые находятся в статусе беженцев или имеют право на проживание в других странах.
8 декабря 2024 года сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.
Впоследствии стало известно, что парламентские выборы в Сирии состоятся 5 октября 2025 года. Голосование было перенесено из-за логистических проблем, связанных с отсутствием достоверных записей и перемещением населения.
