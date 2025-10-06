$41.280.00
5 октября, 15:08 • 12773 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 35403 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 59693 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 77637 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 142347 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 118056 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 108095 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 139740 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 111265 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 49445 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
публикации
Эксклюзивы
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 139740 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 111265 просмотра
Сирия провела первые выборы после свержения режима Башара Асада

Киев • УНН

 • 800 просмотра

5 октября в Сирии состоялись первые выборы после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Граждане избирали две трети из 210 депутатов парламента путем непрямого голосования.

Сирия провела первые выборы после свержения режима Башара Асада

5 октября в Сирии прошли первые выборы после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что сирийцы выбирали две трети из 210 депутатов парламента. Одну треть депутатов лично назначит временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

После объявления предварительных результатов мы представим отчет президенту республики, чтобы он начал выбирать последнюю треть. Мы также предоставим кандидатам возможность выразить любые возражения

- сказал глава Высшей избирательной комиссии Сирии Мохаммед Аль-Ахмед.

Указывается, что выборы проводились непрямым голосованием - 6 тысяч выборщиков из коллегии голосовали за кандидатов в парламент Сирии, которые представляют все 14 провинций страны. Отдельный комитет президента выбрал 1570 кандидатов в парламент.

Авторы уточняют, что власти выбрали непрямые выборы из-за того, что у них отсутствует точная информация о количестве населения в Сирии, а также количестве сирийцев за пределами страны, которые находятся в статусе беженцев или имеют право на проживание в других странах.

Напомним

8 декабря 2024 года сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

Впоследствии стало известно, что парламентские выборы в Сирии состоятся 5 октября 2025 года. Голосование было перенесено из-за логистических проблем, связанных с отсутствием достоверных записей и перемещением населения.

В Сирии выдали ордер на заочный арест Башара Асада27.09.25, 15:29 • 3866 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Дамаск
Башар Асад
Сирия