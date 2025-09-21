Сирія визначилася з новою датою перших виборів після повалення режиму Асада

$41.250.00
Ексклюзив
12:26 • 6518 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 14295 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 28259 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 36093 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 48323 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 48667 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 69542 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 78727 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 61675 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 56996 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Популярнi новини
Трамп думав, що зупинити війну рф проти України буде найпростішим завданням21 вересня, 06:46 • 8356 перегляди
Железняк про витік даних близько 20 млн українців: старий злив, з старого витоку бази "Дія" 21 вересня, 07:23 • 6238 перегляди
Мінус три гвинтокрили Мі-8 і РЛС: бійці ГУР провели успішну операцію у КримуVideo21 вересня, 07:58 • 3526 перегляди
рф випустила по Україні понад 1,5 тис. дронів та 50 ракет за тиждень - Зеленський21 вересня, 08:20 • 3688 перегляди
російського генерала лапіна звільнили з армії: яку нову посаду він отримав10:36 • 4520 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 28248 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 27554 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 69528 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 78717 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 81901 перегляди
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 67041 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 81913 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 37382 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 38016 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 39874 перегляди
Сирія визначилася з новою датою перших виборів після повалення режиму Асада

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Парламентські вибори в Сирії відбудуться 5 жовтня 2025 року. Голосування було перенесене через логістичні проблеми, пов'язані з відсутністю достовірних записів та переміщенням населення.

Сирія визначилася з новою датою перших виборів після повалення режиму Асада

У Сирії визначили дату наступних парламентських виборів – вони відбудуться 5 жовтня 2025 року. Про це повідомляє SANA, пише УНН.

Голосування за членів Народних зборів (парламенту - ред.) відбудеться 5 жовтня 2025 року в усіх виборчих округах

- оголосив Вищий комітет із виборів до Народних зборів Сирії.

Також у суботу комітет продовжив термін подання апеляцій щодо членів виборчих органів до кінця неділі, 21 вересня.

Як працює виборчий процес

Процес починається з того, що Вища виборча комісія призначає підкомісії, які, у свою чергу, обирають виборчі органи, відповідальні за прийом заяв кандидатів. З цих органів формуються попередні списки кандидатів. Громадяни можуть подавати заперечення щодо кандидатів, які розглядаються перед оголошенням остаточних списків.

Вибори проводяться серед членів виборчих органів, а голосування відбувається шляхом прямого таємного голосування. Підкомісії підраховують голоси й оголошують попередні результати. Президент призначає одну третину зі 210 членів парламенту з-поза виборчих органів.

Результати остаточно затверджуються президентським указом, після чого новообрана Народна рада (парламент) проводить своє перше засідання.

Нагадаємо

8 грудня 2024 року сирійські опозиційні сили увійшли до Дамаска та оголосили про повалення режиму Башара Асада.

Російські пропагандистські медіа заявили, що Асад втік до москви, де йому надали притулок. Таким чином завершується понад 50 років влади династії Асадів у Сирії, адже до Башара країною керував його батько Хафез Асад.

Ольга Розгон

Новини Світу
Сирія