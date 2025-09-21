Сирія визначилася з новою датою перших виборів після повалення режиму Асада
Київ • УНН
Парламентські вибори в Сирії відбудуться 5 жовтня 2025 року. Голосування було перенесене через логістичні проблеми, пов'язані з відсутністю достовірних записів та переміщенням населення.
У Сирії визначили дату наступних парламентських виборів – вони відбудуться 5 жовтня 2025 року. Про це повідомляє SANA, пише УНН.
Голосування за членів Народних зборів (парламенту - ред.) відбудеться 5 жовтня 2025 року в усіх виборчих округах
Також у суботу комітет продовжив термін подання апеляцій щодо членів виборчих органів до кінця неділі, 21 вересня.
Як працює виборчий процес
Процес починається з того, що Вища виборча комісія призначає підкомісії, які, у свою чергу, обирають виборчі органи, відповідальні за прийом заяв кандидатів. З цих органів формуються попередні списки кандидатів. Громадяни можуть подавати заперечення щодо кандидатів, які розглядаються перед оголошенням остаточних списків.
Вибори проводяться серед членів виборчих органів, а голосування відбувається шляхом прямого таємного голосування. Підкомісії підраховують голоси й оголошують попередні результати. Президент призначає одну третину зі 210 членів парламенту з-поза виборчих органів.
Результати остаточно затверджуються президентським указом, після чого новообрана Народна рада (парламент) проводить своє перше засідання.
Нагадаємо
8 грудня 2024 року сирійські опозиційні сили увійшли до Дамаска та оголосили про повалення режиму Башара Асада.
Російські пропагандистські медіа заявили, що Асад втік до москви, де йому надали притулок. Таким чином завершується понад 50 років влади династії Асадів у Сирії, адже до Башара країною керував його батько Хафез Асад.