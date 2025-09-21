$41.250.00
Эксклюзив
12:26 • 6244 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 13900 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 27851 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 35874 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 48591 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 69316 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 78539 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 61654 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 56979 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50105 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Сирия определилась с новой датой первых выборов после свержения режима Асада

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Парламентские выборы в Сирии состоятся 5 октября 2025 года. Голосование было перенесено из-за логистических проблем, связанных с отсутствием достоверных записей и перемещением населения.

Сирия определилась с новой датой первых выборов после свержения режима Асада

В Сирии определили дату следующих парламентских выборов – они состоятся 5 октября 2025 года. Об этом сообщает SANA, пишет УНН.

Голосование за членов Народного собрания (парламента - ред.) состоится 5 октября 2025 года во всех избирательных округах

- объявил Высший комитет по выборам в Народное собрание Сирии.

Также в субботу комитет продлил срок подачи апелляций в отношении членов избирательных органов до конца воскресенья, 21 сентября.

Как работает избирательный процесс

Процесс начинается с того, что Высшая избирательная комиссия назначает подкомиссии, которые, в свою очередь, избирают избирательные органы, ответственные за прием заявлений кандидатов. Из этих органов формируются предварительные списки кандидатов. Граждане могут подавать возражения в отношении кандидатов, которые рассматриваются перед объявлением окончательных списков.

Выборы проводятся среди членов избирательных органов, а голосование происходит путем прямого тайного голосования. Подкомиссии подсчитывают голоса и объявляют предварительные результаты. Президент назначает одну треть из 210 членов парламента из-за пределов избирательных органов.

Результаты окончательно утверждаются президентским указом, после чего новоизбранный Народный совет (парламент) проводит свое первое заседание.

Напомним

8 декабря 2024 года сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

Российские пропагандистские медиа заявили, что Асад бежал в Москву, где ему предоставили убежище. Таким образом завершается более 50 лет власти династии Асадов в Сирии, ведь до Башара страной руководил его отец Хафез Асад.

Ольга Розгон

Новости Мира
Сирия