Сирия определилась с новой датой первых выборов после свержения режима Асада
Киев • УНН
Парламентские выборы в Сирии состоятся 5 октября 2025 года. Голосование было перенесено из-за логистических проблем, связанных с отсутствием достоверных записей и перемещением населения.
Об этом сообщает SANA, пишет УНН.
Голосование за членов Народного собрания (парламента - ред.) состоится 5 октября 2025 года во всех избирательных округах
Также в субботу комитет продлил срок подачи апелляций в отношении членов избирательных органов до конца воскресенья, 21 сентября.
Как работает избирательный процесс
Процесс начинается с того, что Высшая избирательная комиссия назначает подкомиссии, которые, в свою очередь, избирают избирательные органы, ответственные за прием заявлений кандидатов. Из этих органов формируются предварительные списки кандидатов. Граждане могут подавать возражения в отношении кандидатов, которые рассматриваются перед объявлением окончательных списков.
Выборы проводятся среди членов избирательных органов, а голосование происходит путем прямого тайного голосования. Подкомиссии подсчитывают голоса и объявляют предварительные результаты. Президент назначает одну треть из 210 членов парламента из-за пределов избирательных органов.
Результаты окончательно утверждаются президентским указом, после чего новоизбранный Народный совет (парламент) проводит свое первое заседание.
8 декабря 2024 года сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.
Российские пропагандистские медиа заявили, что Асад бежал в Москву, где ему предоставили убежище. Таким образом завершается более 50 лет власти династии Асадов в Сирии, ведь до Башара страной руководил его отец Хафез Асад.