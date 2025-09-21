Сирия определилась с новой датой первых выборов после свержения режима Асада

В Сирии определили дату следующих парламентских выборов – они состоятся 5 октября 2025 года. Об этом сообщает SANA, пишет УНН.

Голосование за членов Народного собрания (парламента - ред.) состоится 5 октября 2025 года во всех избирательных округах - объявил Высший комитет по выборам в Народное собрание Сирии.

Также в субботу комитет продлил срок подачи апелляций в отношении членов избирательных органов до конца воскресенья, 21 сентября.

Как работает избирательный процесс

Процесс начинается с того, что Высшая избирательная комиссия назначает подкомиссии, которые, в свою очередь, избирают избирательные органы, ответственные за прием заявлений кандидатов. Из этих органов формируются предварительные списки кандидатов. Граждане могут подавать возражения в отношении кандидатов, которые рассматриваются перед объявлением окончательных списков.

Выборы проводятся среди членов избирательных органов, а голосование происходит путем прямого тайного голосования. Подкомиссии подсчитывают голоса и объявляют предварительные результаты. Президент назначает одну треть из 210 членов парламента из-за пределов избирательных органов.

Результаты окончательно утверждаются президентским указом, после чего новоизбранный Народный совет (парламент) проводит свое первое заседание.

Напомним

8 декабря 2024 года сирийские оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

Российские пропагандистские медиа заявили, что Асад бежал в Москву, где ему предоставили убежище. Таким образом завершается более 50 лет власти династии Асадов в Сирии, ведь до Башара страной руководил его отец Хафез Асад.