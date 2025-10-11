Сенат США проголосував за скасування санкцій проти Сирії: Дамаск назвав це історичним моментом
Київ • УНН
Сенат США проголосував за скасування санкцій проти Сирії, запроваджених у рамках "Закону Цезаря". Дамаск сприйняв цей крок як "історичний момент", а міністр інформації Сирії Хамза аль-Мустафа назвав це великим проривом.
Сенат США проголосував за скасування санкцій щодо Сирії, запроваджених у рамках так званого "Закону Цезаря". Про це повідомляє TRT World, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що цей знаковий крок Дамаск сприйняв як "історичний момент", а його прихильники – як крок до відновлення розірваної війною країни.
Вказується, що автори законопроєкту разом із Сирійсько-американським альянсом давно наполягали на скасуванні санкцій проти Сирії, стверджуючи, що каральні заходи спрямовані проти режиму, якого "більше не існує", а відновлення Сирії тепер залежить від "повного та цілковитого скасування" обмежень.
Міністр інформації Сирії Хамза аль-Мустафа назвав це рішення великим проривом, віддавши належне як "активній дипломатії", так і зусиллям сирійців у діаспорі.
На шляху до розвитку, процвітання та стабільності було усунено основну перешкоду
Видання додає, що голосування в Сенаті відбулося лише через кілька днів після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан закликав до скасування санкцій проти Сирії під час спільної прес-конференції в Анкарі зі своїм сирійським колегою.
Фідан попередив, що санкції завдали серйозних труднощів пересічним сирійцям, закликаючи міжнародну спільноту покласти край ізоляції Сирії та підтримати її реінтеграцію
Автори резюмають, що скасування санкцій знаменує собою значний зсув у політиці США щодо Сирії, відкриваючи шлях для потенційного регіонального та міжнародного відновлення взаємодії після років економічної блокади.
Нагадаємо
5 жовтня у Сирії пройшли перші вибори після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року.
8 грудня 2024 року сирійські опозиційні сили увійшли до Дамаска та оголосили про повалення режиму Башара Асада.
