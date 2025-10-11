Сенат США проголосував за скасування санкцій проти Сирії: Дамаск назвав це історичним моментом

Сенат США проголосував за скасування санкцій щодо Сирії, запроваджених у рамках так званого "Закону Цезаря". Про це повідомляє TRT World, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цей знаковий крок Дамаск сприйняв як "історичний момент", а його прихильники – як крок до відновлення розірваної війною країни.

Вказується, що автори законопроєкту разом із Сирійсько-американським альянсом давно наполягали на скасуванні санкцій проти Сирії, стверджуючи, що каральні заходи спрямовані проти режиму, якого "більше не існує", а відновлення Сирії тепер залежить від "повного та цілковитого скасування" обмежень.

Міністр інформації Сирії Хамза аль-Мустафа назвав це рішення великим проривом, віддавши належне як "активній дипломатії", так і зусиллям сирійців у діаспорі.

На шляху до розвитку, процвітання та стабільності було усунено основну перешкоду – сказав він, назвавши це першим кроком до національного об’єднання.

Видання додає, що голосування в Сенаті відбулося лише через кілька днів після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан закликав до скасування санкцій проти Сирії під час спільної прес-конференції в Анкарі зі своїм сирійським колегою.

Фідан попередив, що санкції завдали серйозних труднощів пересічним сирійцям, закликаючи міжнародну спільноту покласти край ізоляції Сирії та підтримати її реінтеграцію - йдеться у статті.

Автори резюмають, що скасування санкцій знаменує собою значний зсув у політиці США щодо Сирії, відкриваючи шлях для потенційного регіонального та міжнародного відновлення взаємодії після років економічної блокади.

Нагадаємо

5 жовтня у Сирії пройшли перші вибори після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року.

8 грудня 2024 року сирійські опозиційні сили увійшли до Дамаска та оголосили про повалення режиму Башара Асада.

Вибори у Сирії після повалення Асада: жінки увійшли до парламенту