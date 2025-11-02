Трамп прийме президента Сирії в Білому домі – новий етап у відносинах Вашингтона і Дамаска

Фото: АР

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю прийме в Білому домі нового лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа, повідомив представник адміністрації виданню Politico. Візит стане черговим кроком Вашингтона у зміцненні дипломатичних зв’язків із Дамаском після зміни влади в Сирії. Про це пише УНН.

Деталі

Це перший офіційний візит сирійського президента до США за останні 25 років і водночас частина ширшої стратегії Білого дому, спрямованої на переформатування політики на Близькому Сході.

Ахмед аль-Шараа, який очолив Сирію після повалення режиму Башара Асада торік, розглядає зустріч як можливість відновити міжнародну легітимність Дамаска. Джерела зазначають, що під час переговорів у Вашингтоні сторони обговорять питання безпеки, гуманітарної допомоги та можливу нормалізацію відносин із Ізраїлем.

Трамп, який зустрічався з аль-Шараа раніше цього року під час саміту в Саудівській Аравії, неодноразово позитивно висловлювався про сирійського лідера.

Молодий, привабливий хлопець, крутий хлопець. У нього сильне минуле — боєць. У нього є реальний шанс утримати владу – заявив Трамп журналістам під час перельоту на Air Force One.

Офіційні особи зазначають, що нинішній візит може стати початком поступової нормалізації відносин між США та Сирією, які залишалися замороженими понад два десятиліття.

