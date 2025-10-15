Президент Сирії прибув до москви: у центрі переговорів – екстрадиція Асада та військові бази рф – ЗМІ

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 6546 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 13754 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 15900 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 16392 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 15359 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 15615 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 15690 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 26994 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 27183 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13556 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
54%
754мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили в низці областей15 жовтня, 05:19 • 23227 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 47635 перегляди
Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі15 жовтня, 06:02 • 14304 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ08:15 • 23745 перегляди
Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ08:31 • 12301 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45 • 8134 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ08:15 • 23809 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
07:17 • 26987 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 27176 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 47708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 57367 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 36583 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 38588 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 46110 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 49998 перегляди
Актуальне
The Guardian
Гриби
Bild
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фільм

Президент Сирії прибув до москви: у центрі переговорів – екстрадиція Асада та військові бази рф – ЗМІ

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа вперше офіційно відвідав москву для переговорів з путіним. Обговорюються питання екстрадиції Башара Асада та перебування російських військових баз у Сирії.

Президент Сирії прибув до москви: у центрі переговорів – екстрадиція Асада та військові бази рф – ЗМІ

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа вперше офіційно відвідав москву та проводить переговори з диктатором рф володимиром путіним. Основними темами зустрічі стали міжнародні питання, перебування російських військ на базі у Сирії та можлива екстрадиція колишнього сирійського диктатора Башара Асада. Про це повідомляють російські та світові ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За повідомленнями сирійських і міжнародних ЗМІ, аш-Шараа планує звернутися до москви з проханням видати колишнього президента Сирії Башара Асада для судового розгляду на території країни за злочини проти сирійського народу.

Також до обговорення входили питання подальшого перебування російської військово-морської бази в Тартусі та авіабази в Хмеймімі.

Сенат США проголосував за скасування санкцій проти Сирії: Дамаск назвав це історичним моментом11.10.25, 06:03 • 8370 переглядiв

Зустріч проходила за участі російських високопосадовців, зокрема міністра закордонних справ сергія лаврова, віцепрем’єра олександра новака, заступника керівника адміністрації глави держави максима орешкіна, помічника путіна юрія ушакова, міністра оборони андрія бєлоусова та заступника начальника генштабу рф ігоря костюкова. 

путін підкреслив, що відносини між росією та Сирією "завжди мали виключно дружній характер".

Вибори у Сирії після повалення Асада: жінки увійшли до парламенту07.10.25, 10:02 • 2723 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Сенат Сполучених Штатів Америки
Башар аль-Асад
Сирія