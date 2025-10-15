Президент Сирії прибув до москви: у центрі переговорів – екстрадиція Асада та військові бази рф – ЗМІ
Київ • УНН
Президент Сирії Ахмед аш-Шараа вперше офіційно відвідав москву для переговорів з путіним. Обговорюються питання екстрадиції Башара Асада та перебування російських військових баз у Сирії.
Президент Сирії Ахмед аш-Шараа вперше офіційно відвідав москву та проводить переговори з диктатором рф володимиром путіним. Основними темами зустрічі стали міжнародні питання, перебування російських військ на базі у Сирії та можлива екстрадиція колишнього сирійського диктатора Башара Асада. Про це повідомляють російські та світові ЗМІ, пише УНН.
Деталі
За повідомленнями сирійських і міжнародних ЗМІ, аш-Шараа планує звернутися до москви з проханням видати колишнього президента Сирії Башара Асада для судового розгляду на території країни за злочини проти сирійського народу.
Також до обговорення входили питання подальшого перебування російської військово-морської бази в Тартусі та авіабази в Хмеймімі.
Зустріч проходила за участі російських високопосадовців, зокрема міністра закордонних справ сергія лаврова, віцепрем’єра олександра новака, заступника керівника адміністрації глави держави максима орешкіна, помічника путіна юрія ушакова, міністра оборони андрія бєлоусова та заступника начальника генштабу рф ігоря костюкова.
путін підкреслив, що відносини між росією та Сирією "завжди мали виключно дружній характер".
