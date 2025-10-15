$41.750.14
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 13771 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 15914 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 16406 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 15370 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 15618 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 15693 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 27002 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 27191 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13556 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Президент Сирии прибыл в Москву: в центре переговоров – экстрадиция Асада и военные базы РФ – СМИ

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые официально посетил Москву для переговоров с Путиным. Обсуждаются вопросы экстрадиции Башара Асада и пребывания российских военных баз в Сирии.

Президент Сирии прибыл в Москву: в центре переговоров – экстрадиция Асада и военные базы РФ – СМИ

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые официально посетил Москву и проводит переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным. Основными темами встречи стали международные вопросы, пребывание российских войск на базе в Сирии и возможная экстрадиция бывшего сирийского диктатора Башара Асада. Об этом сообщают российские и мировые СМИ, пишет УНН.

Подробности

По сообщениям сирийских и международных СМИ, аш-Шараа планирует обратиться к Москве с просьбой выдать бывшего президента Сирии Башара Асада для судебного разбирательства на территории страны за преступления против сирийского народа.

Также обсуждались вопросы дальнейшего пребывания российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме.

Сенат США проголосовал за отмену санкций против Сирии: Дамаск назвал это историческим моментом11.10.25, 06:03 • 8370 просмотров

Встреча проходила с участием российских высокопоставленных лиц, в частности министра иностранных дел Сергея Лаврова, вице-премьера Александра Новака, заместителя руководителя администрации главы государства Максима Орешкина, помощника Путина Юрия Ушакова, министра обороны Андрея Белоусова и заместителя начальника Генштаба РФ Игоря Костюкова. 

Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Сирией "всегда носили исключительно дружественный характер".

Выборы в Сирии после свержения Асада: женщины вошли в парламент07.10.25, 10:02 • 2723 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Сенат Соединенных Штатов Америки
Башар Асад
Сирия