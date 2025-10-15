Президент Сирии прибыл в Москву: в центре переговоров – экстрадиция Асада и военные базы РФ – СМИ
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые официально посетил Москву для переговоров с Путиным. Обсуждаются вопросы экстрадиции Башара Асада и пребывания российских военных баз в Сирии.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые официально посетил Москву и проводит переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным. Основными темами встречи стали международные вопросы, пребывание российских войск на базе в Сирии и возможная экстрадиция бывшего сирийского диктатора Башара Асада. Об этом сообщают российские и мировые СМИ, пишет УНН.
По сообщениям сирийских и международных СМИ, аш-Шараа планирует обратиться к Москве с просьбой выдать бывшего президента Сирии Башара Асада для судебного разбирательства на территории страны за преступления против сирийского народа.
Также обсуждались вопросы дальнейшего пребывания российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме.
Встреча проходила с участием российских высокопоставленных лиц, в частности министра иностранных дел Сергея Лаврова, вице-премьера Александра Новака, заместителя руководителя администрации главы государства Максима Орешкина, помощника Путина Юрия Ушакова, министра обороны Андрея Белоусова и заместителя начальника Генштаба РФ Игоря Костюкова.
Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Сирией "всегда носили исключительно дружественный характер".
