Трамп примет президента Сирии в Белом доме – новый этап в отношениях Вашингтона и Дамаска
Трамп примет нового лидера Сирии Ахмеда аль-Шараа в Белом доме. Это первый официальный визит сирийского президента в США за 25 лет, что знаменует новый этап в отношениях Вашингтона и Дамаска.
Президент США Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме нового лидера Сирии Ахмеда аль-Шараа, сообщил представитель администрации изданию Politico. Визит станет очередным шагом Вашингтона в укреплении дипломатических связей с Дамаском после смены власти в Сирии. Об этом пишет УНН.
Детали
Это первый официальный визит сирийского президента в США за последние 25 лет и одновременно часть более широкой стратегии Белого дома, направленной на переформатирование политики на Ближнем Востоке.
Ахмед аль-Шараа, возглавивший Сирию после свержения режима Башара Асада в прошлом году, рассматривает встречу как возможность восстановить международную легитимность Дамаска. Источники отмечают, что во время переговоров в Вашингтоне стороны обсудят вопросы безопасности, гуманитарной помощи и возможную нормализацию отношений с Израилем.
Трамп, который встречался с аль-Шараа ранее в этом году во время саммита в Саудовской Аравии, неоднократно положительно отзывался о сирийском лидере.
Молодой, привлекательный парень, крутой парень. У него сильное прошлое — боец. У него есть реальный шанс удержать власть
Официальные лица отмечают, что нынешний визит может стать началом постепенной нормализации отношений между США и Сирией, которые оставались замороженными более двух десятилетий.
