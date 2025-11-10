$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26708 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35001 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52301 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33853 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50371 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41381 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22943 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24853 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26281 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Президент Сирії перебуває в Білому домі на історичній зустрічі з Трампом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12020 перегляди

Президент Сирії Ахмад аль-Шараа перебуває в Білому домі на історичній зустрічі з Дональдом Трампом. Це перший візит глави сирійської держави з моменту здобуття країною незалежності в 1946 році.

Президент Сирії перебуває в Білому домі на історичній зустрічі з Трампом - ЗМІ

Президент Сирії Ахмад аль-Шараа перебуває в Білому домі на історичній зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Видання зауважує, що візит Ахмада аль-Шараа є першим візитом глави сирійської держави з моменту здобуття країною Близького Сходу незалежності від Франції в 1946 році.

Зустріч також відбулася після того, як Трамп скасував санкції, запроваджені проти Сирії протягом десятиліть, коли країною правила родина Асадів.

Аш-Шараа очолював повстанські сили, які повалили тодішнього президента Сирії Башара Асада минулого грудня. У січні його було призначено тимчасовим лідером країни.

Білий дім заявив, що зустріч буде приватною та закритою для преси.

Антоніна Туманова

