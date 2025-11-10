Президент Сирії перебуває в Білому домі на історичній зустрічі з Трампом - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Сирії Ахмад аль-Шараа перебуває в Білому домі на історичній зустрічі з Дональдом Трампом. Це перший візит глави сирійської держави з моменту здобуття країною незалежності в 1946 році.
Деталі
Видання зауважує, що візит Ахмада аль-Шараа є першим візитом глави сирійської держави з моменту здобуття країною Близького Сходу незалежності від Франції в 1946 році.
Зустріч також відбулася після того, як Трамп скасував санкції, запроваджені проти Сирії протягом десятиліть, коли країною правила родина Асадів.
Аш-Шараа очолював повстанські сили, які повалили тодішнього президента Сирії Башара Асада минулого грудня. У січні його було призначено тимчасовим лідером країни.
Білий дім заявив, що зустріч буде приватною та закритою для преси.
