США встановлять військову присутність на авіабазі в Дамаску - Reuters

Сполучені Штати готуються встановити військову присутність на авіабазі в Дамаску, щоб сприяти укладенню пакту про безпеку між Сирією та Ізраїлем, щодо якого Вашингтон виступає посередником у переговорах, з посиланням на шість джерел, знайомих з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Плани США щодо присутності в сирійській столиці, про які раніше не повідомлялося, стануть ознакою стратегічної переорієнтації Сирії на США після падіння минулого року режиму давнього лідера Башара Асада, союзника Ірану, вказує видання.

База розташована на в'їзді до районів південної Сирії, які, як очікується, стануть демілітаризованою зоною в межах пакту про ненапад між Ізраїлем та Сирією. Посередництво в укладанні цієї угоди здійснює адміністрація президента США Дональда Трампа.

У понеділок Трамп зустрінеться із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа у Білому домі. Це буде перший візит глави сирійської держави.

Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

Агентство Reuters поспілкувалось із шістьма джерелами, знайомими з підготовкою до відкриття бази, включаючи двох західних чиновників та представника сирійського міністерства оборони, які підтвердили, що США планують використати базу для моніторингу потенційної ізраїльсько-сирійської угоди.

Офіційний представник адміністрації США заявив, що США "постійно оцінюють нашу необхідну позицію в Сирії для ефективної боротьби з ІДІЛ, і ми не коментуємо місця або можливі місця дії сил". Офіційний представник попросив не вказувати назву та місцезнаходження бази з міркувань оперативної безпеки. Агентство Reuters погодилося не розкривати точне розташування.

Один із західних військових повідомив, що Пентагон прискорив реалізацію своїх планів за останні два місяці, здійснивши кілька розвідувальних місій на базу. У результаті цих місій було зроблено висновок, що довга злітно-посадкова смуга бази готова до негайного використання.

Два сирійські військові джерела повідомили, що технічні переговори були зосереджені на використанні бази для логістики, спостереження, дозаправки та гуманітарних операцій, при цьому Сирія збереже повний суверенітет над об'єктом.

Один із представників сирійського військового відомства повідомив, що США прилетіли на базу на військово-транспортному літаку C-130, щоб переконатися у придатності злітно-посадкової смуги. Охоронець біля одного із входів на базу повідомив агентству Reuters, що американські літаки приземляються там у межах "випробувань".

Поки що неясно, коли саме американських військовослужбовців буде відправлено на базу.

рф відновила військові польоти до авіабази Хмеймім у Сирії - Bloomberg

Нові плани США, схоже, відображають дві інші нові військові присутності США в регіоні, що спостерігають за дотриманням угод про припинення бойових дій: одну в Лівані, яка уважно стежить за торішнім припиненням вогню між ліванським озброєним угрупуванням "Хезболла" та Ізраїлем, і одну в Ізраїлі, яка стежить за припиненням вогню часів Трампа між палестинським військовим угрупованням "ХАМАС" та Ізраїлем.

Американські війська вже розміщені на північному сході Сирії в межах десятирічних зусиль з надання допомоги курдським силам у боротьбі з ІДІЛ. У квітні Пентагон заявив, що скоротить чисельність своїх військ удвічі до 1000 осіб.

Аш-Шараа заявив, що будь-яка присутність американських військ має бути узгоджена з новою сирійською державою. Сирія, за словами американських і сирійських офіційних осіб, невдовзі приєднається до очолюваної США глобальної коаліції боротьби з ІДІЛ.

ІД повертається в Сирії: скорочення американської присутності і крах режиму Асада створили можливість для бойовиків – WSJ

Джерело, знайоме з перебігом переговорів про базу, повідомило, що цей крок обговорювався під час поїздки адмірала Бреда Купера, командувача Центрального командування США (CENTCOM), до Дамаска 12 вересня.

У заяві CENTCOM того часу говорилося, що Купер і спецпредставник США в Сирії Томас Баррак зустрілися з аш-Шараа і подякували йому за внесок у боротьбу з ІДІЛ у Сирії, яка, за словами командування, може сприяти реалізації "бачення Трампа процвітаючого Близького Сходу та стабільної Сирії в мирі з собою та своїми сусідами". У заяві не згадувався Ізраїль.

США вже кілька місяців працюють над досягненням угоди про безпеку між Ізраїлем та Сирією, двома давніми противниками. США сподівалися оголосити про угоду на Генеральній Асамблеї ООН у вересні, але переговори зайшли в глухий кут в останню хвилину.

Сирійське джерело, знайоме з перебігом переговорів, повідомило Reuters, що Вашингтон чинить тиск на Сирію, щоб домогтися угоди до кінця року, можливо, до візиту аш-Шараа до Вашингтона.