рф відновила військові польоти до авіабази Хмеймім у Сирії - Bloomberg

Росія відновила військові польоти на свою авіабазу Хмеймім у Сирії після майже шестимісячної перерви. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За даними сайту відстеження польотів Flightradar24, щонайменше два російські літаки здійснили рейси до сирійського міста Латакія, де розташована база. Зокрема, транспортний літак Повітряно-космічних сил рф Іл-62М 26 жовтня вилетів із Лівії до Латакії, а потім — у московську область. Водночас Ан-124-100 "Руслан", який здатен перевозити великі вантажі, тричі прибував до аеропорту з 24 жовтня, останній раз — у середу, згідно з даними моніторингу.

Джерело, близьке до кремля, яке побажало залишитися анонімним через чутливість теми, підтвердило, що росія відновлює польоти.

москва покладається на свої бази в Сирії для розширення військової присутності на Близькому Сході та в Африці. Окрім авіабази, що служить ключовим логістичним вузлом для операцій росії на африканському континенті, кремль утримує також порт у Тартусі — свою єдину військово-морську точку опори в Середземному морі - зазначає видання.

Падіння режиму Асада майже рік тому та його втеча до москви поставили під сумнів подальшу співпрацю кремля з новим перехідним урядом Сирії на чолі з президентом Ахмедом Аль-Шаа, а також здатність росії утримати свої військові об’єкти.

Втрата будь-якої з баз стала б серйозним стратегічним ударом для москви, яка досі перебуває у стані ескалаційного протистояння зі США та їхніми європейськими союзниками — майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення в Україну. Президент США Дональд Трамп також активно взаємодіє з новою сирійською адміністрацією: цього року він двічі зустрічався з Аль-Шаа, а Вашингтон і Євросоюз частково послабили економічні санкції проти Сирії.

Навіть якщо росії вдасться зберегти військову присутність у Сирії, її масштаби, за словами джерел, знайомих із ситуацією, будуть меншими, ніж до усунення Асада.

Тим часом делегація МЗС Сирії перебуває в москві, працюючи над відновленням роботи сирійського посольства, повідомило джерело, обізнане з діяльністю бази. За даними державного агентства SANA, офіційні особи планують поновити консульські та адміністративні послуги для сирійських громадян.

У середу президент Ахмед аш-Шараа виступив на саміті Future Investment Initiative у Ер-Ріяді, заявивши, що прагне залучити іноземних інвесторів для відбудови країни, спустошеної війною.

15 жовтня президент Сирії Ахмед аш-Шараа вперше офіційно відвідав москву для переговорів з путіним. Обговорювались питання екстрадиції Башара Асада та перебування російських військових баз у Сирії.