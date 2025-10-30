рф відновила військові польоти до авіабази Хмеймім у Сирії - Bloomberg

$42.080.01
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
11:00 • 13400 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 14754 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
10:10 • 13552 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
08:02 • 19893 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 15848 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 20402 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 27676 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44741 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44967 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Комбінований удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до чотирьох
30 жовтня, 04:07
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів
30 жовтня, 04:34
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго
30 жовтня, 06:35
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
08:17
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України
08:40
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні
11:42
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
11:00
11:00 • 13401 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 22407 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
29 жовтня, 12:54
29 жовтня, 12:54 • 97618 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 86754 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії
29 жовтня, 15:50
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію
29 жовтня, 13:18
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі
29 жовтня, 08:05
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд
29 жовтня, 06:46
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії
28 жовтня, 18:29
рф відновила військові польоти до авіабази Хмеймім у Сирії - Bloomberg

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 258 перегляди

росія відновила військові польоти на авіабазу Хмеймім у Сирії після майже шестимісячної перерви. Два російські літаки здійснили рейси до сирійського міста Латакія, де розташована база.

рф відновила військові польоти до авіабази Хмеймім у Сирії - Bloomberg

Росія відновила військові польоти на свою авіабазу Хмеймім у Сирії після майже шестимісячної перерви. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними сайту відстеження польотів Flightradar24, щонайменше два російські літаки здійснили рейси до сирійського міста Латакія, де розташована база. Зокрема, транспортний літак Повітряно-космічних сил рф Іл-62М 26 жовтня вилетів із Лівії до Латакії, а потім — у московську область. Водночас Ан-124-100 "Руслан", який здатен перевозити великі вантажі, тричі прибував до аеропорту з 24 жовтня, останній раз — у середу, згідно з даними моніторингу.

Джерело, близьке до кремля, яке побажало залишитися анонімним через чутливість теми, підтвердило, що росія відновлює польоти.

москва покладається на свої бази в Сирії для розширення військової присутності на Близькому Сході та в Африці. Окрім авіабази, що служить ключовим логістичним вузлом для операцій росії на африканському континенті, кремль утримує також порт у Тартусі — свою єдину військово-морську точку опори в Середземному морі

- зазначає видання.

Падіння режиму Асада майже рік тому та його втеча до москви поставили під сумнів подальшу співпрацю кремля з новим перехідним урядом Сирії на чолі з президентом Ахмедом Аль-Шаа, а також здатність росії утримати свої військові об’єкти.

ІД повертається в Сирії: скорочення американської присутності і крах режиму Асада створили можливість для бойовиків – WSJ23.10.25, 18:13 • 3032 перегляди

Втрата будь-якої з баз стала б серйозним стратегічним ударом для москви, яка досі перебуває у стані ескалаційного протистояння зі США та їхніми європейськими союзниками — майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення в Україну. Президент США Дональд Трамп також активно взаємодіє з новою сирійською адміністрацією: цього року він двічі зустрічався з Аль-Шаа, а Вашингтон і Євросоюз частково послабили економічні санкції проти Сирії.

Навіть якщо росії вдасться зберегти військову присутність у Сирії, її масштаби, за словами джерел, знайомих із ситуацією, будуть меншими, ніж до усунення Асада.

Тим часом делегація МЗС Сирії перебуває в москві, працюючи над відновленням роботи сирійського посольства, повідомило джерело, обізнане з діяльністю бази. За даними державного агентства SANA, офіційні особи планують поновити консульські та адміністративні послуги для сирійських громадян.

У середу президент Ахмед аш-Шараа виступив на саміті Future Investment Initiative у Ер-Ріяді, заявивши, що прагне залучити іноземних інвесторів для відбудови країни, спустошеної війною.

Нагадаємо

15 жовтня президент Сирії Ахмед аш-Шараа вперше офіційно відвідав москву для переговорів з путіним. Обговорювались питання екстрадиції Башара Асада та перебування російських військових баз у Сирії.

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Андрій Білоус
Війна в Україні
Володимир Путін
Середземне море
Bloomberg
Ер-Ріяд
Дональд Трамп
Лівія
Європейський Союз
Сирія
Африка
Сполучені Штати Америки
Україна