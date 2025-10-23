ІД повертається в Сирії: скорочення американської присутності і крах режиму Асада створили можливість для бойовиків – WSJ
Київ • УНН
В Сирії стрімко відроджується "Ісламська держава", яка змінила тактику, діючи невеликими групами та організовуючи засідки. Це відбувається на тлі скорочення американського контингенту та політичної нестабільності після падіння режиму Башара Асада.
У Сирії спостерігається стрімке відродження "Ісламської держави", що була розгромлена понад вісім років тому. Бойовики змінили тактику: вони не носять форму, діють невеликими групами і організовують засідки на дорогах, використовуючи скорочення американського контингенту та політичну нестабільність після падіння режиму Башара Асада. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє The Wall Street Journal, ІД, створена у 2003 році в Іраку після американського вторгнення, відновлює вплив у Сирії на тлі скорочення військової присутності США та приходу до влади угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" у грудні 2024 року. Після поразки в 2017 році в Раккі бойовики відступили до провінції Дейр-ез-Зор, де вони залишилися невидимими серед цивільного населення та спільнот.
У Сирії видали ордер на заочний арешт Башара Асада27.09.25, 15:29 • 3980 переглядiв
З квітня 2025 року США вивели близько 500 із двох тисяч військових, передавши частину баз під контроль Сирійських демократичних сил (СДС). Це дозволило ІД перетворитися на "децентралізоване мобільне підпілля", що активно вербує нових членів і атакує сили безпеки. Лише до серпня 2025 року бойовики здійснили 117 нападів на північному сході Сирії, перевищивши показник за весь 2024 рік. Найгарячішою точкою залишається Дейр-ез-Зор, де сконцентровано близько трьох тисяч бойовиків ІД.
Експерти зазначають, що недовіра до тимчасового президента Ахмада аш-Шараа, колишнього джихадиста та нинішнього лідера Сирії, дає бойовикам простір для діяльності. Деякі командири СДС сумніваються, що колишні радикали у владі справді відмовилися від екстремістської ідеології, що робить регіон надзвичайно вразливим для нових атак.
Вибори у Сирії після повалення Асада: жінки увійшли до парламенту07.10.25, 10:02 • 2800 переглядiв