ИГ возвращается в Сирии: сокращение американского присутствия и крах режима Асада создали возможность для боевиков – WSJ

Эксклюзив
14:19 • 3728 просмотра
11:30 • 19264 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
12:16 • 16006 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 19264 просмотра
Эксклюзив
09:45 • 25526 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
11:05 • 19010 просмотра
23 октября, 07:25 • 14800 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
10:56 • 30064 просмотра
Популярные новости
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: детали 23 октября, 05:57 • 24047 просмотра
10:10 • 28832 просмотра
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали 23 октября, 06:25 • 7068 просмотра
Эксклюзив
09:45 • 25526 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера 14:10 • 3912 просмотра
Эксклюзив
09:30 • 12343 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Эксклюзив
09:45 • 25522 просмотра
23 октября, 07:25 • 14800 просмотра
УНН Lite
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности 13:31 • 1864 просмотра
23 октября, 07:22 • 16376 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал 22 октября, 13:53 • 34554 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 24047 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 29008 просмотра
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали23 октября, 06:25 • 7068 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo23 октября, 07:53 • 18006 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15003 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 3912 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 30054 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 28830 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
09:45 • 25522 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 33856 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 1864 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15189 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 34554 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 54261 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 67838 просмотра
ИГ возвращается в Сирии: сокращение американского присутствия и крах режима Асада создали возможность для боевиков – WSJ

Киев • УНН

 • 114 просмотра

В Сирии стремительно возрождается "Исламское государство", которое изменило тактику, действуя небольшими группами и организуя засады. Это происходит на фоне сокращения американского контингента и политической нестабильности после падения режима Башара Асада.

ИГ возвращается в Сирии: сокращение американского присутствия и крах режима Асада создали возможность для боевиков – WSJ

В Сирии наблюдается стремительное возрождение «Исламского государства», разгромленного более восьми лет назад. Боевики изменили тактику: они не носят форму, действуют небольшими группами и организуют засады на дорогах, используя сокращение американского контингента и политическую нестабильность после падения режима Башара Асада. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, пишет УНН.

Подробности

Как сообщает The Wall Street Journal, ИГ, созданное в 2003 году в Ираке после американского вторжения, восстанавливает влияние в Сирии на фоне сокращения военного присутствия США и прихода к власти группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в декабре 2024 года. После поражения в 2017 году в Ракке боевики отступили в провинцию Дейр-эз-Зор, где они остались невидимыми среди гражданского населения и общин.

В Сирии выдали ордер на заочный арест Башара Асада27.09.25, 15:29 • 3980 просмотров

С апреля 2025 года США вывели около 500 из двух тысяч военных, передав часть баз под контроль Сирийских демократических сил (СДС). Это позволило ИГ превратиться в «децентрализованное мобильное подполье», активно вербующее новых членов и атакующее силы безопасности. Только к августу 2025 года боевики совершили 117 нападений на северо-востоке Сирии, превысив показатель за весь 2024 год. Самой горячей точкой остается Дейр-эз-Зор, где сконцентрировано около трех тысяч боевиков ИГ.

Эксперты отмечают, что недоверие к временному президенту Ахмаду аш-Шараа, бывшему джихадисту и нынешнему лидеру Сирии, дает боевикам простор для деятельности. Некоторые командиры СДС сомневаются, что бывшие радикалы во власти действительно отказались от экстремистской идеологии, что делает регион чрезвычайно уязвимым для новых атак.

Выборы в Сирии после свержения Асада: женщины вошли в парламент07.10.25, 10:02 • 2800 просмотров

Степан Гафтко

