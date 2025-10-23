ИГ возвращается в Сирии: сокращение американского присутствия и крах режима Асада создали возможность для боевиков – WSJ
Киев • УНН
В Сирии стремительно возрождается "Исламское государство", которое изменило тактику, действуя небольшими группами и организуя засады. Это происходит на фоне сокращения американского контингента и политической нестабильности после падения режима Башара Асада.
Подробности
Как сообщает The Wall Street Journal, ИГ, созданное в 2003 году в Ираке после американского вторжения, восстанавливает влияние в Сирии на фоне сокращения военного присутствия США и прихода к власти группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в декабре 2024 года. После поражения в 2017 году в Ракке боевики отступили в провинцию Дейр-эз-Зор, где они остались невидимыми среди гражданского населения и общин.
С апреля 2025 года США вывели около 500 из двух тысяч военных, передав часть баз под контроль Сирийских демократических сил (СДС). Это позволило ИГ превратиться в «децентрализованное мобильное подполье», активно вербующее новых членов и атакующее силы безопасности. Только к августу 2025 года боевики совершили 117 нападений на северо-востоке Сирии, превысив показатель за весь 2024 год. Самой горячей точкой остается Дейр-эз-Зор, где сконцентрировано около трех тысяч боевиков ИГ.
Эксперты отмечают, что недоверие к временному президенту Ахмаду аш-Шараа, бывшему джихадисту и нынешнему лидеру Сирии, дает боевикам простор для деятельности. Некоторые командиры СДС сомневаются, что бывшие радикалы во власти действительно отказались от экстремистской идеологии, что делает регион чрезвычайно уязвимым для новых атак.
