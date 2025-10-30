рф возобновила военные полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии - Bloomberg

$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:07 • 4728 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
11:00 • 20317 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 18104 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 16768 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 22470 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 16890 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 21263 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27927 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44888 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 45042 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов30 октября, 04:34 • 41352 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35 • 22502 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго30 октября, 08:17 • 19859 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 27003 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 11538 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 11738 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 20261 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 27220 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 99843 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 88994 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Андрей Кудряшов
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 32707 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 40121 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 64640 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 68749 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 49689 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Нью-Йорк Таймс
Микоян МиГ-29

рф возобновила военные полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

россия возобновила военные полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии после почти шестимесячного перерыва. Два российских самолета совершили рейсы в сирийский город Латакия, где расположена база.

рф возобновила военные полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии - Bloomberg

Россия возобновила военные полеты на свою авиабазу Хмеймим в Сирии после почти шестимесячного перерыва. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным сайта отслеживания полетов Flightradar24, по меньшей мере два российских самолета совершили рейсы в сирийский город Латакия, где расположена база. В частности, транспортный самолет Воздушно-космических сил рф Ил-62М 26 октября вылетел из Ливии в Латакию, а затем — в московскую область. В то же время Ан-124-100 "Руслан", способный перевозить крупные грузы, трижды прибывал в аэропорт с 24 октября, последний раз — в среду, согласно данным мониторинга.

Источник, близкий к Кремлю, пожелавший остаться анонимным из-за чувствительности темы, подтвердил, что Россия возобновляет полеты.

москва полагается на свои базы в Сирии для расширения военного присутствия на Ближнем Востоке и в Африке. Помимо авиабазы, служащей ключевым логистическим узлом для операций россии на африканском континенте, Кремль удерживает также порт в Тартусе — свою единственную военно-морскую точку опоры в Средиземном море

- отмечает издание.

Падение режима Асада почти год назад и его бегство в москву поставили под сомнение дальнейшее сотрудничество Кремля с новым переходным правительством Сирии во главе с президентом Ахмедом Аль-Шаа, а также способность России удержать свои военные объекты.

ИГ возвращается в Сирии: сокращение американского присутствия и крах режима Асада создали возможность для боевиков – WSJ23.10.25, 18:13 • 3032 просмотра

Потеря любой из баз стала бы серьезным стратегическим ударом для Москвы, которая до сих пор находится в состоянии эскалационного противостояния с США и их европейскими союзниками — почти через четыре года после полномасштабного вторжения в Украину. Президент США Дональд Трамп также активно взаимодействует с новой сирийской администрацией: в этом году он дважды встречался с Аль-Шаа, а Вашингтон и Евросоюз частично ослабили экономические санкции против Сирии.

Даже если россии удастся сохранить военное присутствие в Сирии, его масштабы, по словам источников, знакомых с ситуацией, будут меньше, чем до отстранения Асада.

Тем временем делегация МИД Сирии находится в москве, работая над возобновлением работы сирийского посольства, сообщил источник, осведомленный о деятельности базы. По данным государственного агентства SANA, официальные лица планируют возобновить консульские и административные услуги для сирийских граждан.

В среду президент Ахмед аш-Шараа выступил на саммите Future Investment Initiative в Эр-Рияде, заявив, что стремится привлечь иностранных инвесторов для восстановления страны, опустошенной войной.

Напомним

15 октября президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые официально посетил Москву для переговоров с Путиным. Обсуждались вопросы экстрадиции Башара Асада и пребывания российских военных баз в Сирии.

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Андрей Белоус
Война в Украине
Владимир Путин
Средиземное море
Bloomberg L.P.
Эр-Рияд
Дональд Трамп
Ливия
Европейский Союз
Сирия
Африка
Соединённые Штаты
Украина