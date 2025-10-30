рф возобновила военные полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии - Bloomberg

Россия возобновила военные полеты на свою авиабазу Хмеймим в Сирии после почти шестимесячного перерыва. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным сайта отслеживания полетов Flightradar24, по меньшей мере два российских самолета совершили рейсы в сирийский город Латакия, где расположена база. В частности, транспортный самолет Воздушно-космических сил рф Ил-62М 26 октября вылетел из Ливии в Латакию, а затем — в московскую область. В то же время Ан-124-100 "Руслан", способный перевозить крупные грузы, трижды прибывал в аэропорт с 24 октября, последний раз — в среду, согласно данным мониторинга.

Источник, близкий к Кремлю, пожелавший остаться анонимным из-за чувствительности темы, подтвердил, что Россия возобновляет полеты.

москва полагается на свои базы в Сирии для расширения военного присутствия на Ближнем Востоке и в Африке. Помимо авиабазы, служащей ключевым логистическим узлом для операций россии на африканском континенте, Кремль удерживает также порт в Тартусе — свою единственную военно-морскую точку опоры в Средиземном море - отмечает издание.

Падение режима Асада почти год назад и его бегство в москву поставили под сомнение дальнейшее сотрудничество Кремля с новым переходным правительством Сирии во главе с президентом Ахмедом Аль-Шаа, а также способность России удержать свои военные объекты.

ИГ возвращается в Сирии: сокращение американского присутствия и крах режима Асада создали возможность для боевиков – WSJ

Потеря любой из баз стала бы серьезным стратегическим ударом для Москвы, которая до сих пор находится в состоянии эскалационного противостояния с США и их европейскими союзниками — почти через четыре года после полномасштабного вторжения в Украину. Президент США Дональд Трамп также активно взаимодействует с новой сирийской администрацией: в этом году он дважды встречался с Аль-Шаа, а Вашингтон и Евросоюз частично ослабили экономические санкции против Сирии.

Даже если россии удастся сохранить военное присутствие в Сирии, его масштабы, по словам источников, знакомых с ситуацией, будут меньше, чем до отстранения Асада.

Тем временем делегация МИД Сирии находится в москве, работая над возобновлением работы сирийского посольства, сообщил источник, осведомленный о деятельности базы. По данным государственного агентства SANA, официальные лица планируют возобновить консульские и административные услуги для сирийских граждан.

В среду президент Ахмед аш-Шараа выступил на саммите Future Investment Initiative в Эр-Рияде, заявив, что стремится привлечь иностранных инвесторов для восстановления страны, опустошенной войной.

Напомним

15 октября президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые официально посетил Москву для переговоров с Путиным. Обсуждались вопросы экстрадиции Башара Асада и пребывания российских военных баз в Сирии.