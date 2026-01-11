Силы обороны срывают попытки россии создать угрозу наступления на Сумы - 7-й корпус ДШВ
Киев • УНН
На Северо-Слобожанском направлении Силы обороны срывают попытки россии создать угрозу наступления на Сумы. Противник избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги.
На Северо-Слобожанском направлении Силы обороны срывают "попытки россии создать угрозу наступления на Сумы", сообщили в 7-м корпусе ДШВ ВСУ в воскресенье, пишет УНН.
Детали
"На Северо-Слобожанском направлении в зоне ответственности 78 отдельной десантно-штурмовой бригады 7 КШР ДШВ противник пытается создать плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Хотинь. Потенциально, это представляет угрозу для продвижения в сторону города Сумы. Все такие попытки своевременно выявляются и срываются", - указали в ДШВ.
Как отмечается, "в целом противник периодически осуществляет штурмовые действия, а также наращивает активность беспилотных систем на отдельных участках". "Во время наступления пехоты враг избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги", - сообщили в ДШВ.
"Против подразделений 78 ОДШБр действуют формирования 810 отдельной бригады морской пехоты и 9 мотострелкового полка россии", - говорится в сообщении.
"Наша активная оборона и постоянная разведка позволяют удерживать ситуацию под полным контролем", - подчеркнули в ДШВ.
Ситуация в Купянске: россияне не смогут возобновить доступ к городу, идет зачистка - Трегубов11.01.26, 11:58 • 1876 просмотров