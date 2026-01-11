$42.990.00
Ситуация в Купянске: россияне не смогут возобновить доступ к городу, идет зачистка - Трегубов

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Российские войска не смогут восстановить доступ к Купянску, где продолжается зачистка. Потеря города лишает Россию важного железнодорожного узла и делает невозможным дальнейшее наступление.

Ситуация в Купянске: россияне не смогут возобновить доступ к городу, идет зачистка - Трегубов

Уже очевидно, что россияне не смогут возобновить доступ к городу Купянску в нужные для них сроки, идет зачистка. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По его словам, в Купянске находилось около 80 российских военных, однако их количество постепенно сокращается.

"Зачистка делается осторожно, чтобы не подвергать опасности ни украинское мирное население, которое еще остается в городе, ни украинских воинов, которые непосредственно проводят эту зачистку. Особой необходимости ее гнать вперед сейчас нет, потому что уже очевидно, что россияне не смогут возобновить доступ к городу, по крайней мере в те сроки, которые нужны для их завершения", – сказал Трегубов.

По словам Трегубова, российские войска пытаются продвигаться с севера, однако эти попытки не являются успешными.

"Хотя они пытаются, безусловно, с севера идти, но это явно не настолько успешная затея, насколько они это изначально видели", - отметил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

Кроме того, по его словам, потеря Купянска и Купянска-Узлового лишает россию возможности использовать важный железнодорожный узел и фактически делает невозможным дальнейшее наступление в этом направлении.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, враг совершил более 3300 обстрелов. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где ВСУ отбили 43 штурма.

Алла Киосак

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Вооруженные силы Украины
Купянск