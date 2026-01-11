Ситуация в Купянске: россияне не смогут возобновить доступ к городу, идет зачистка - Трегубов

Уже очевидно, что россияне не смогут возобновить доступ к городу Купянску в нужные для них сроки, идет зачистка. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По его словам, в Купянске находилось около 80 российских военных, однако их количество постепенно сокращается.

"Зачистка делается осторожно, чтобы не подвергать опасности ни украинское мирное население, которое еще остается в городе, ни украинских воинов, которые непосредственно проводят эту зачистку. Особой необходимости ее гнать вперед сейчас нет, потому что уже очевидно, что россияне не смогут возобновить доступ к городу, по крайней мере в те сроки, которые нужны для их завершения", – сказал Трегубов.

По словам Трегубова, российские войска пытаются продвигаться с севера, однако эти попытки не являются успешными.

"Хотя они пытаются, безусловно, с севера идти, но это явно не настолько успешная затея, насколько они это изначально видели", - отметил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

Кроме того, по его словам, потеря Купянска и Купянска-Узлового лишает россию возможности использовать важный железнодорожный узел и фактически делает невозможным дальнейшее наступление в этом направлении.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, враг совершил более 3300 обстрелов. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где ВСУ отбили 43 штурма.