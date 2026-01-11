Ситуація у Куп'янську: росіяни не зможуть поновити доступ до міста, йде зачистка - Трегубов
Російські війська не зможуть відновити доступ до Куп'янська, де триває зачистка. Втрата міста позбавляє Росію важливого залізничного вузла та унеможливлює подальший наступ.
Уже очевидно, що росіяни не зможуть поновити доступ до міста Куп'янська в потрібні для них терміни, йде зачистка. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері телемарафону, передає УНН.
Деталі
За його словами, у Куп’янську перебувало близько 80 російських військових, однак їхня кількість поступово скорочується.
"Зачистка робиться обережно, щоб не наражати на небезпеку ані українське мирне населення, яке ще залишаються в місті, ані українських воїнів, які безпосередньо проводять цю зачистку. Особливої потреби її гнати наперед зараз немає, бо вже очевидно, що росіяни не зможуть поновити доступ до міста, принаймні в ті терміни терміни, які потрібні для їх завершення", – сказав Трегубов.
За словами Трегубова, російські війська намагаються просуватися з півночі, однак ці спроби не є успішними.
"Хоча вони намагаються, безумовно, з півночі йти, але це явно не настільки успішна затія, наскільки вони це від початку бачили", - зазначив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил.
Крім того, за його словами, втрата Куп’янська та Куп’янська-Вузлового позбавляє росію можливості використовувати важливий залізничний вузол і фактично унеможливлює подальший наступ у цьому напрямку.
