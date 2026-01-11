$42.990.00
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
06:05 • 11813 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
04:31 • 20882 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по Україні
10 січня, 11:45 • 31741 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 51916 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 38596 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 31822 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 35903 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 58752 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 40311 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Ситуація у Куп'янську: росіяни не зможуть поновити доступ до міста, йде зачистка - Трегубов

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Російські війська не зможуть відновити доступ до Куп'янська, де триває зачистка. Втрата міста позбавляє Росію важливого залізничного вузла та унеможливлює подальший наступ.

Ситуація у Куп'янську: росіяни не зможуть поновити доступ до міста, йде зачистка - Трегубов

Уже очевидно, що росіяни не зможуть поновити доступ до міста Куп'янська в потрібні для них терміни, йде зачистка. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері телемарафону, передає УНН.

Деталі

За його словами, у Куп’янську перебувало близько 80 російських військових, однак їхня кількість поступово скорочується.

"Зачистка робиться обережно, щоб не наражати на небезпеку ані українське мирне населення, яке ще залишаються в місті, ані українських воїнів, які безпосередньо проводять цю зачистку. Особливої потреби її гнати наперед зараз немає, бо вже очевидно, що росіяни не зможуть поновити доступ до міста, принаймні в ті терміни терміни, які потрібні для їх завершення", – сказав Трегубов.

За словами Трегубова, російські війська намагаються просуватися з півночі, однак ці спроби не є успішними.

"Хоча вони намагаються, безумовно, з півночі йти, але це явно не настільки успішна затія, наскільки вони це від початку бачили", - зазначив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил.

Крім того, за його словами, втрата Куп’янська та Куп’янська-Вузлового позбавляє росію можливості використовувати важливий залізничний вузол і фактично унеможливлює подальший наступ у цьому напрямку.

Нагадаємо

За минулу добу на фронті відбулося 171 бойове зіткнення, ворог здійснив понад 3300 обстрілів. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 43 штурми.

Алла Кіосак

