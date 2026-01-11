Ситуація у Куп'янську: росіяни не зможуть поновити доступ до міста, йде зачистка - Трегубов

Уже очевидно, що росіяни не зможуть поновити доступ до міста Куп'янська в потрібні для них терміни, йде зачистка. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері телемарафону, передає УНН.

Деталі

За його словами, у Куп’янську перебувало близько 80 російських військових, однак їхня кількість поступово скорочується.

"Зачистка робиться обережно, щоб не наражати на небезпеку ані українське мирне населення, яке ще залишаються в місті, ані українських воїнів, які безпосередньо проводять цю зачистку. Особливої потреби її гнати наперед зараз немає, бо вже очевидно, що росіяни не зможуть поновити доступ до міста, принаймні в ті терміни терміни, які потрібні для їх завершення", – сказав Трегубов.

За словами Трегубова, російські війська намагаються просуватися з півночі, однак ці спроби не є успішними.

"Хоча вони намагаються, безумовно, з півночі йти, але це явно не настільки успішна затія, наскільки вони це від початку бачили", - зазначив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил.

Крім того, за його словами, втрата Куп’янська та Куп’янська-Вузлового позбавляє росію можливості використовувати важливий залізничний вузол і фактично унеможливлює подальший наступ у цьому напрямку.

За минулу добу на фронті відбулося 171 бойове зіткнення, ворог здійснив понад 3300 обстрілів. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 43 штурми.