Оперативне зведення Генштабу: 171 бойове зіткнення та посилення атак на Покровському напрямку

9 січня, 20:32 • 12063 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 24689 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 27357 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 27542 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 23311 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 20547 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 14967 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13630 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9942 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13486 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера9 січня, 20:57 • 9090 перегляди
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві9 січня, 20:58 • 11582 перегляди
Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію мируVideo9 січня, 21:32 • 7614 перегляди
На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка9 січня, 21:47 • 7246 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 6718 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 18273 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 64221 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 92040 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 65233 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 87196 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джон Гілі
Алі Хаменеї
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Білий дім
Велика Британія
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 60853 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 63479 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 84727 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 103058 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 143573 перегляди
Оперативне зведення Генштабу: 171 бойове зіткнення та посилення атак на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 30 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 171 бойове зіткнення, ворог здійснив понад 3300 обстрілів. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 43 штурми.

Оперативне зведення Генштабу: 171 бойове зіткнення та посилення атак на Покровському напрямку

Розпочалася 1417-ма доба повномасштабного вторгнення рф. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. Противник продовжує масовано застосовувати авіацію та дрони, здійснивши понад 3300 обстрілів та залучивши 6140 дронів-камікадзе для ударів по українських позиціях і населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Найбільша концентрація штурмових дій ворога спостерігається на Покровському напрямку, де Сили оборони зупинили 43 атаки в районах Покровська, Мирнограда та навколишніх селищ. Також висока інтенсивність боїв зберігається на Гуляйпільському (27 атак), Костянтинівському та Олександрівському напрямках (по 20 атак на кожному).

російські бєлгород та орел занурилися у блекаут після атаки дронів09.01.26, 01:58 • 11281 перегляд

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагався вклинитися в оборону біля десяти населених пунктів, здійснивши загалом 21 спробу наступу. На Придніпровському напрямку окупанти без успіху намагалися покращити положення в районі Антонівського мосту.

Авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили три райони зосередження особового складу та техніки противника. За добу ліквідовано 880 загарбників. Технічні втрати окупантів включають 4 танки, 16 артсистем, 18 ракет та 653 безпілотники різних типів. На Волинському та Поліському напрямках формування наступальних угруповань не зафіксовано. 

Генштаб оновив дані про втрати окупантів: плюс 880 ліквідованих росіян протягом доби10.01.26, 07:11 • 1436 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Покровськ
Мирноград
Куп'янськ