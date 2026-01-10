Оперативне зведення Генштабу: 171 бойове зіткнення та посилення атак на Покровському напрямку
Київ • УНН
За минулу добу на фронті відбулося 171 бойове зіткнення, ворог здійснив понад 3300 обстрілів. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 43 штурми.
Розпочалася 1417-ма доба повномасштабного вторгнення рф. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. Противник продовжує масовано застосовувати авіацію та дрони, здійснивши понад 3300 обстрілів та залучивши 6140 дронів-камікадзе для ударів по українських позиціях і населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Найбільша концентрація штурмових дій ворога спостерігається на Покровському напрямку, де Сили оборони зупинили 43 атаки в районах Покровська, Мирнограда та навколишніх селищ. Також висока інтенсивність боїв зберігається на Гуляйпільському (27 атак), Костянтинівському та Олександрівському напрямках (по 20 атак на кожному).
російські бєлгород та орел занурилися у блекаут після атаки дронів09.01.26, 01:58 • 11281 перегляд
На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагався вклинитися в оборону біля десяти населених пунктів, здійснивши загалом 21 спробу наступу. На Придніпровському напрямку окупанти без успіху намагалися покращити положення в районі Антонівського мосту.
Авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили три райони зосередження особового складу та техніки противника. За добу ліквідовано 880 загарбників. Технічні втрати окупантів включають 4 танки, 16 артсистем, 18 ракет та 653 безпілотники різних типів. На Волинському та Поліському напрямках формування наступальних угруповань не зафіксовано.
Генштаб оновив дані про втрати окупантів: плюс 880 ліквідованих росіян протягом доби10.01.26, 07:11 • 1436 переглядiв