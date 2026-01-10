Оперативная сводка Генштаба: 171 боевое столкновение и усиление атак на Покровском направлении

$42.990.27
50.180.25
ukenru
9 января, 20:32 • 11967 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 24464 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 27260 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 27446 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 23244 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 20527 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14950 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13619 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9932 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13482 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп начал встречу с руководителями нефтяных компаний после захвата пятого подсанкционного танкера9 января, 20:57 • 8598 просмотра
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве9 января, 20:58 • 11323 просмотра
Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мираVideo9 января, 21:32 • 7098 просмотра
На Виргинских островах США в результате нападения акулы погибла американская туристка9 января, 21:47 • 6770 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона05:29 • 5380 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 18179 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 64133 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 91958 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 65159 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 87121 просмотра
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 60825 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 63457 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 84711 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 103042 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 143558 просмотра
Оперативная сводка Генштаба: 171 боевое столкновение и усиление атак на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 14 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, враг совершил более 3300 обстрелов. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где ВСУ отбили 43 штурма.

Оперативная сводка Генштаба: 171 боевое столкновение и усиление атак на Покровском направлении

Начались 1417-е сутки полномасштабного вторжения РФ. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение. Противник продолжает массированно применять авиацию и дроны, совершив более 3300 обстрелов и задействовав 6140 дронов-камикадзе для ударов по украинским позициям и населенным пунктам. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Наибольшая концентрация штурмовых действий врага наблюдается на Покровском направлении, где Силы обороны остановили 43 атаки в районах Покровска, Мирнограда и окрестных поселков. Также высокая интенсивность боев сохраняется на Гуляйпольском (27 атак), Константиновском и Александровском направлениях (по 20 атак на каждом).

российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дронов09.01.26, 01:58 • 11281 просмотр

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытался вклиниться в оборону возле десяти населенных пунктов, совершив в общей сложности 21 попытку наступления. На Приднепровском направлении оккупанты безуспешно пытались улучшить положение в районе Антоновского моста.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава и техники противника. За сутки ликвидировано 880 захватчиков. Технические потери оккупантов включают 4 танка, 16 артсистем, 18 ракет и 653 беспилотника различных типов. На Волынском и Полесском направлениях формирования наступательных группировок не зафиксировано. 

Генштаб обновил данные о потерях оккупантов: плюс 880 ликвидированных россиян за сутки10.01.26, 07:11 • 1416 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Покровск
Мирноград
Купянск