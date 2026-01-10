Оперативная сводка Генштаба: 171 боевое столкновение и усиление атак на Покровском направлении
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, враг совершил более 3300 обстрелов. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где ВСУ отбили 43 штурма.
Начались 1417-е сутки полномасштабного вторжения РФ. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение. Противник продолжает массированно применять авиацию и дроны, совершив более 3300 обстрелов и задействовав 6140 дронов-камикадзе для ударов по украинским позициям и населенным пунктам. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Наибольшая концентрация штурмовых действий врага наблюдается на Покровском направлении, где Силы обороны остановили 43 атаки в районах Покровска, Мирнограда и окрестных поселков. Также высокая интенсивность боев сохраняется на Гуляйпольском (27 атак), Константиновском и Александровском направлениях (по 20 атак на каждом).
российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дронов09.01.26, 01:58 • 11281 просмотр
На Купянском и Лиманском направлениях враг пытался вклиниться в оборону возле десяти населенных пунктов, совершив в общей сложности 21 попытку наступления. На Приднепровском направлении оккупанты безуспешно пытались улучшить положение в районе Антоновского моста.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава и техники противника. За сутки ликвидировано 880 захватчиков. Технические потери оккупантов включают 4 танка, 16 артсистем, 18 ракет и 653 беспилотника различных типов. На Волынском и Полесском направлениях формирования наступательных группировок не зафиксировано.
Генштаб обновил данные о потерях оккупантов: плюс 880 ликвидированных россиян за сутки10.01.26, 07:11 • 1416 просмотров