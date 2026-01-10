Генштаб обновил данные о потерях оккупантов: плюс 880 ликвидированных россиян за сутки
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск по состоянию на 10 января 2026 года, ликвидировано 880 оккупантов за сутки. Общие потери личного состава противника достигли 1 217 810 человек.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских войск с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 10 января 2026 года общие потери личного состава противника ориентировочно составили 1 217 810 человек. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 880 оккупантов. Об этом пишет УНН.
Детали
Несмотря на высокую интенсивность боев, Силы обороны продолжают методично уничтожать материальную базу врага. За последние сутки уничтожено 16 артиллерийских систем и 4 танка. Наибольший прирост потерь зафиксирован в сегменте беспилотной авиации - ликвидировано 653 БПЛА оперативно-тактического уровня. Также силами ПВО было перехвачено 18 крылатых ракет.
Общее количество уничтоженной специальной техники достигло 4 039 единиц, а автомобильной техники и автоцистерн - более 73,5 тысячи. В Генштабе подчеркивают, что данные постоянно уточняются из-за высокой динамики боевых действий на всей линии фронта.
