9 января, 20:32 • 9944 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 19831 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 24653 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 24972 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 21377 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 19871 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14451 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13418 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9740 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13325 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Генштаб обновил данные о потерях оккупантов: плюс 880 ликвидированных россиян за сутки

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск по состоянию на 10 января 2026 года, ликвидировано 880 оккупантов за сутки. Общие потери личного состава противника достигли 1 217 810 человек.

Генштаб обновил данные о потерях оккупантов: плюс 880 ликвидированных россиян за сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских войск с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 10 января 2026 года общие потери личного состава противника ориентировочно составили 1 217 810 человек. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 880 оккупантов. Об этом пишет УНН.

Детали

Несмотря на высокую интенсивность боев, Силы обороны продолжают методично уничтожать материальную базу врага. За последние сутки уничтожено 16 артиллерийских систем и 4 танка. Наибольший прирост потерь зафиксирован в сегменте беспилотной авиации - ликвидировано 653 БПЛА оперативно-тактического уровня. Также силами ПВО было перехвачено 18 крылатых ракет.

Общее количество уничтоженной специальной техники достигло 4 039 единиц, а автомобильной техники и автоцистерн - более 73,5 тысячи. В Генштабе подчеркивают, что данные постоянно уточняются из-за высокой динамики боевых действий на всей линии фронта. 

Минобороны запускает IT-вертикаль: в ВСУ появятся специалисты по цифровой трансформации09.01.26, 20:30 • 2496 просмотров

Степан Гафтко

