15:56 • 7660 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 14683 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 15884 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 15041 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 16526 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 12232 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12381 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 8568 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12713 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
9 января, 11:31 • 13477 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
публикации
Эксклюзивы
Минобороны запускает IT-вертикаль: в ВСУ появятся специалисты по цифровой трансформации

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Министерство обороны Украины начинает внедрение IT-вертикали в Вооруженных силах, создавая должности специалистов по цифровой трансформации. Государственная специальная служба транспорта стала первым подразделением, утвердившим новую штатную структуру, планируя создать 46 IT-должностей в январе.

Минобороны запускает IT-вертикаль: в ВСУ появятся специалисты по цифровой трансформации

Министерство обороны Украины переходит к практической реализации IT-вертикали в Вооруженных силах. Первым подразделением, которое внедряет должности специалистов по цифровой трансформации, стала Государственная специальная служба транспорта. Об этом сообщили в ведомстве, пишет УНН.

Подробности

Минобороны Украины внедряет IT-вертикаль в армии — систему подразделений и должностей, ответственных за цифровое развитие, цифровые трансформации и цифровизацию. Об этом подходе впервые объявили в декабре во время Digital Defence Forum, а сейчас инициатива переходит к этапу реализации.

Первым подразделением Минобороны, которое утвердило новую штатную структуру и начало ее внедрение, стала Государственная специальная служба транспорта. В январе в ГССТ планируют создать 46 IT-должностей.

Более 1300 новых образцов вооружения производства Украины допущены к эксплуатации в 2025 году - Шмыгаль05.01.26, 11:13 • 4494 просмотра

Специалисты по цифровой трансформации поэтапно появятся на всех уровнях управления — от батальона до Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны. Они будут отвечать за внедрение цифровых систем в подразделениях, сбор обратной связи, формирование запросов на новые цифровые решения, а также развитие IT-культуры в армии.

В дальнейшем аналогичные должности планируют ввести в других родах и видах войск, а также в структурных подразделениях Минобороны и Генштаба ВСУ. Вакансии руководителей подразделений цифровой трансформации стратегического уровня уже открыты. Подать заявку можно через партнеров Минобороны на платформе Lobby X.

Специалисты по цифровой трансформации до уровня батальона будут нашими координаторами и экспертами на местах. Мы стремимся, чтобы опытные специалисты работали в армии на ролях, соответствующих их профессиональной компетенции

- отметила заместитель Министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Оксана Ферчук.

Минобороны Украины в 2025 году сфокусировалось на цифровизации армии - Шмыгаль08.01.26, 11:15 • 2982 просмотра

Ольга Розгон

