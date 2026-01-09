Минобороны запускает IT-вертикаль: в ВСУ появятся специалисты по цифровой трансформации

Министерство обороны Украины переходит к практической реализации IT-вертикали в Вооруженных силах. Первым подразделением, которое внедряет должности специалистов по цифровой трансформации, стала Государственная специальная служба транспорта. Об этом сообщили в ведомстве, пишет УНН.

Минобороны Украины внедряет IT-вертикаль в армии — систему подразделений и должностей, ответственных за цифровое развитие, цифровые трансформации и цифровизацию. Об этом подходе впервые объявили в декабре во время Digital Defence Forum, а сейчас инициатива переходит к этапу реализации.

Первым подразделением Минобороны, которое утвердило новую штатную структуру и начало ее внедрение, стала Государственная специальная служба транспорта. В январе в ГССТ планируют создать 46 IT-должностей.

Специалисты по цифровой трансформации поэтапно появятся на всех уровнях управления — от батальона до Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны. Они будут отвечать за внедрение цифровых систем в подразделениях, сбор обратной связи, формирование запросов на новые цифровые решения, а также развитие IT-культуры в армии.

В дальнейшем аналогичные должности планируют ввести в других родах и видах войск, а также в структурных подразделениях Минобороны и Генштаба ВСУ. Вакансии руководителей подразделений цифровой трансформации стратегического уровня уже открыты. Подать заявку можно через партнеров Минобороны на платформе Lobby X.

Специалисты по цифровой трансформации до уровня батальона будут нашими координаторами и экспертами на местах. Мы стремимся, чтобы опытные специалисты работали в армии на ролях, соответствующих их профессиональной компетенции - отметила заместитель Министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Оксана Ферчук.

