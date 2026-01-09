Міноборони запускає IT-вертикаль: у ЗСУ з'являться фахівці з цифрової трансформації

$42.990.27
15:56 • 6134 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 12965 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 14507 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 14072 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 15682 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 11842 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 12037 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8296 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12584 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
9 січня, 11:31 • 13382 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви9 січня, 09:56 • 27984 перегляди
Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура9 січня, 11:40 • 4760 перегляди
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації13:57 • 6944 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень15:08 • 6070 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 5926 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 6018 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 56105 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 84480 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 58535 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 81065 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Львівська область
Франція
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 57485 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 59996 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 81690 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 100133 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 140749 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
«Калібр» (сімейство ракет)

Міноборони запускає IT-вертикаль: у ЗСУ з'являться фахівці з цифрової трансформації

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Міністерство оборони України розпочинає впровадження IT-вертикалі у Збройних силах, створюючи посади фахівців з цифрової трансформації. Державна спеціальна служба транспорту стала першим підрозділом, що затвердив нову штатну структуру, плануючи створити 46 IT-посад у січні.

Міноборони запускає IT-вертикаль: у ЗСУ з'являться фахівці з цифрової трансформації

Міністерство оборони України переходить до практичної реалізації IT-вертикалі у Збройних силах. Першим підрозділом, який впроваджує посади фахівців із цифрової трансформації, стала Державна спеціальна служба транспорту. Про це повідомили у відомстві, пише УНН.

Деталі

Міноборони України впроваджує IT-вертикаль у війську — систему підрозділів і посад, відповідальних за цифровий розвиток, цифрові трансформації та цифровізацію. Про цей підхід уперше оголосили у грудні під час Digital Defence Forum, а нині ініціатива переходить до етапу реалізації.

Першим підрозділом Міноборони, який затвердив нову штатну структуру та почав її впровадження, стала Державна спеціальна служба транспорту. У січні в ДССТ планують створити 46 IT-посад.

Понад 1300 нових зразків озброєння виробництва України допустили до експлуатації у 2025 році - Шмигаль05.01.26, 11:13 • 4494 перегляди

Фахівці з цифрової трансформації поетапно з’являться на всіх рівнях управління — від батальйону до Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони. Вони відповідатимуть за впровадження цифрових систем у підрозділах, збір зворотного зв’язку, формування запитів на нові цифрові рішення, а також розвиток IT-культури у війську.

Надалі аналогічні посади планують запровадити в інших родах і видах військ, а також у структурних підрозділах Міноборони та Генштабу ЗСУ. Вакансії керівників підрозділів цифрової трансформації стратегічного рівня вже відкриті. Подати заявку можна через партнерів Міноборони на платформі Lobby X.

Фахівці з цифрової трансформації до рівня батальйону будуть нашими координаторами і експертами на місцях. Ми прагнемо, щоб досвідчені спеціалісти працювали у війську на ролях, які відповідають їхній професійній компетенції

- зазначила заступниця Міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Міноборони України у 2025 році сфокусувалося на цифровізації війська - Шмигаль08.01.26, 11:15 • 2978 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаТехнології
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони України
Збройні сили України