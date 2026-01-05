Понад 1300 нових зразків озброєння виробництва України допустили до експлуатації у 2025 році - Шмигаль

Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України допустило до експлуатації в 2025 році експлуатації понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки українського виробництва. Це на чверть більше, ніж торік, повідомляє УНН з посиланням на голову відомства Дениса Шмигаля.

Деталі

Як зазначив Шмигаль, найбільшу частку становлять:

безпілотні авіаційні комплекси - понад 550 зразків;

боєприпаси різного призначення - понад 270 зразків;

понад 50 зразків автомобільної техніки;

11 зразків бронетехніки (зокрема і спеціальних бронеавтомобілів);

13 зразків стрілецької зброї.

Це результат системної роботи українських виробників, які не лише масштабують виробництво, а й створюють нові технологічні рішення для фронту. Розвиток вітчизняного ОПК - стратегічний пріоритет. Власні розробки та сучасні технології є однією з ключових основ стійкості Українського війська - заявив Шмигаль.

Нагадаємо

Міністерство оборони України залучило понад 6 млрд доларів США на розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу у 2025 році. Як зазначив Денис Шмигаль, ці кошти надійшли через міжнародні програми та прямі закупівлі партнерів.