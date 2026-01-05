Понад 1300 нових зразків озброєння виробництва України допустили до експлуатації у 2025 році - Шмигаль
Київ • УНН
Міністерство оборони України дозволило експлуатацію понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки українського виробництва у 2025 році, що на чверть більше, ніж торік. Це включає понад 550 безпілотних авіаційних комплексів та понад 270 зразків боєприпасів.
Деталі
Як зазначив Шмигаль, найбільшу частку становлять:
- безпілотні авіаційні комплекси - понад 550 зразків;
- боєприпаси різного призначення - понад 270 зразків;
- понад 50 зразків автомобільної техніки;
- 11 зразків бронетехніки (зокрема і спеціальних бронеавтомобілів);
- 13 зразків стрілецької зброї.
Це результат системної роботи українських виробників, які не лише масштабують виробництво, а й створюють нові технологічні рішення для фронту. Розвиток вітчизняного ОПК - стратегічний пріоритет. Власні розробки та сучасні технології є однією з ключових основ стійкості Українського війська
Нагадаємо
Міністерство оборони України залучило понад 6 млрд доларів США на розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу у 2025 році. Як зазначив Денис Шмигаль, ці кошти надійшли через міжнародні програми та прямі закупівлі партнерів.