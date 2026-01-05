Понад 1300 нових зразків озброєння виробництва України допустили до експлуатації у 2025 році - Шмигаль

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
09:07 • 328 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 25700 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 52969 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 67828 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 52490 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 60215 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 61118 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 64764 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57466 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 52136 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"03:29 • 10653 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА03:34 • 17369 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна03:44 • 21090 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки04:20 • 17558 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес05:49 • 16647 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 338 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 111163 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 129705 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 138121 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 273414 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Тьєррі Бретон
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Харківська область
Державний кордон України
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 23854 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 20662 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 21054 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 30530 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 77042 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
The Times

Понад 1300 нових зразків озброєння виробництва України допустили до експлуатації у 2025 році - Шмигаль

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Міністерство оборони України дозволило експлуатацію понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки українського виробництва у 2025 році, що на чверть більше, ніж торік. Це включає понад 550 безпілотних авіаційних комплексів та понад 270 зразків боєприпасів.

Понад 1300 нових зразків озброєння виробництва України допустили до експлуатації у 2025 році - Шмигаль
Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України допустило до експлуатації в 2025 році експлуатації понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки українського виробництва. Це на чверть більше, ніж торік, повідомляє УНН з посиланням на голову відомства Дениса Шмигаля.

Деталі

Як зазначив Шмигаль, найбільшу частку становлять:

  • безпілотні авіаційні комплекси - понад 550 зразків;
    • боєприпаси різного призначення - понад 270 зразків;
      • понад 50 зразків автомобільної техніки;
        • 11 зразків бронетехніки (зокрема і спеціальних бронеавтомобілів);
          • 13 зразків стрілецької зброї.

            Це результат системної роботи українських виробників, які не лише масштабують виробництво, а й створюють нові технологічні рішення для фронту. Розвиток вітчизняного ОПК - стратегічний пріоритет. Власні розробки та сучасні технології є однією з ключових основ стійкості Українського війська

            - заявив Шмигаль.

            Нагадаємо

            Міністерство оборони України залучило понад 6 млрд доларів США на розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу у 2025 році. Як зазначив Денис Шмигаль, ці кошти надійшли через міжнародні програми та прямі закупівлі партнерів.

            Євген Устименко

            Війна в УкраїніПолітикаТехнології
            Техніка
            Кабінет Міністрів України
            Війна в Україні
            Міністерство оборони України
            Денис Шмигаль