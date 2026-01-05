Более 1300 новых образцов вооружения производства Украины допущены к эксплуатации в 2025 году - Шмыгаль

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
09:07 • 328 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 25700 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 52969 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 67828 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 52490 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 60215 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 61118 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 64764 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57466 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 52136 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.2м/с
70%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»03:29 • 10653 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА03:34 • 17369 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина03:44 • 21090 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки04:20 • 17558 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес05:49 • 16647 просмотра
публикации
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 328 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 111160 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 129702 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 138118 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 273411 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Тьерри Бретон
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Харьковская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 23848 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 20655 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 21050 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 30524 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 77038 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Таймс

Более 1300 новых образцов вооружения производства Украины допущены к эксплуатации в 2025 году - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Министерство обороны Украины разрешило эксплуатацию более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства в 2025 году, что на четверть больше, чем в прошлом году. Это включает более 550 беспилотных авиационных комплексов и более 270 образцов боеприпасов.

Более 1300 новых образцов вооружения производства Украины допущены к эксплуатации в 2025 году - Шмыгаль
Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в 2025 году более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства. Это на четверть больше, чем в прошлом году, сообщает УНН со ссылкой на главу ведомства Дениса Шмыгаля.

Подробности

Как отметил Шмыгаль, наибольшую долю составляют:

  • беспилотные авиационные комплексы - более 550 образцов;
    • боеприпасы различного назначения - более 270 образцов;
      • более 50 образцов автомобильной техники;
        • 11 образцов бронетехники (в том числе и специальных бронеавтомобилей);
          • 13 образцов стрелкового оружия.

            Это результат системной работы украинских производителей, которые не только масштабируют производство, но и создают новые технологические решения для фронта. Развитие отечественного ОПК - стратегический приоритет. Собственные разработки и современные технологии являются одной из ключевых основ устойчивости Украинской армии

            - заявил Шмыгаль.

            Напомним

            Министерство обороны Украины привлекло более 6 млрд долларов США на развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса в 2025 году. Как отметил Денис Шмыгаль, эти средства поступили через международные программы и прямые закупки партнеров.

            Евгений Устименко

            Война в УкраинеПолитикаТехнологии
            Техника
            Кабинет Министров Украины
            Война в Украине
            Министерство обороны Украины
            Денис Шмыгаль