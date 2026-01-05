Более 1300 новых образцов вооружения производства Украины допущены к эксплуатации в 2025 году - Шмыгаль
Киев • УНН
Министерство обороны Украины разрешило эксплуатацию более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства в 2025 году, что на четверть больше, чем в прошлом году. Это включает более 550 беспилотных авиационных комплексов и более 270 образцов боеприпасов.
Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в 2025 году более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства. Это на четверть больше, чем в прошлом году, сообщает УНН со ссылкой на главу ведомства Дениса Шмыгаля.
Подробности
Как отметил Шмыгаль, наибольшую долю составляют:
- беспилотные авиационные комплексы - более 550 образцов;
- боеприпасы различного назначения - более 270 образцов;
- более 50 образцов автомобильной техники;
- 11 образцов бронетехники (в том числе и специальных бронеавтомобилей);
- 13 образцов стрелкового оружия.
Это результат системной работы украинских производителей, которые не только масштабируют производство, но и создают новые технологические решения для фронта. Развитие отечественного ОПК - стратегический приоритет. Собственные разработки и современные технологии являются одной из ключевых основ устойчивости Украинской армии
Напомним
Министерство обороны Украины привлекло более 6 млрд долларов США на развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса в 2025 году. Как отметил Денис Шмыгаль, эти средства поступили через международные программы и прямые закупки партнеров.