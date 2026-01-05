Более 1300 новых образцов вооружения производства Украины допущены к эксплуатации в 2025 году - Шмыгаль

Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в 2025 году более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства. Это на четверть больше, чем в прошлом году, сообщает УНН со ссылкой на главу ведомства Дениса Шмыгаля.

Подробности

Как отметил Шмыгаль, наибольшую долю составляют:

беспилотные авиационные комплексы - более 550 образцов;

боеприпасы различного назначения - более 270 образцов;

более 50 образцов автомобильной техники;

11 образцов бронетехники (в том числе и специальных бронеавтомобилей);

13 образцов стрелкового оружия.

Это результат системной работы украинских производителей, которые не только масштабируют производство, но и создают новые технологические решения для фронта. Развитие отечественного ОПК - стратегический приоритет. Собственные разработки и современные технологии являются одной из ключевых основ устойчивости Украинской армии - заявил Шмыгаль.

Напомним

Министерство обороны Украины привлекло более 6 млрд долларов США на развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса в 2025 году. Как отметил Денис Шмыгаль, эти средства поступили через международные программы и прямые закупки партнеров.