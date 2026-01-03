Міноборони залучило понад $6 млрд на український ОПК у 2025 році

У 2025 році Міністерство оборони України залучило понад 6 млрд доларів на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема через міжнародні програми та прямі закупівлі партнерів. Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

Майже $1,8 млрд було спрямовано на виробництво українського озброєння в межах "данської моделі".Понад $4,3 млрд Україна залучила завдяки прямим закупівлям держав-партнерів у вітчизняних виробників для потреб Українського війська.Понад $1,1 млрд український ОПК отримав за рахунок прибутків від заморожених російських активів

Крім того, за словами Дениса Шминаля, Україна подала власні проєкти в оборонно-промисловому комплексі в межах механізму SAFE. Загальні очікування фінансування цих проєктів становлять близько 5 млрд доларів.

Спільні проєкти з європейськими партнерами — це реальні кроки до інтеграції української оборонної галузі в європейську екосистему. Український ОПК стабільно зростає з 2022 року і вже у 2025 році досяг виробничих спроможностей на рівні $35 млрд. Вдячні всім нашим партнерам за підтримку української обороноздатності та розбудову нашого ОПК — адже це внесок у зміцнення безпеки всієї Європи