uk
2 січня, 16:10 • 19168 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 36449 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 41160 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 60802 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 36418 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 68271 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 96950 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 67054 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 60265 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 204262 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Міноборони залучило понад $6 млрд на український ОПК у 2025 році

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Міністерство оборони України залучило понад $6 млрд на розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу у 2025 році. Ці кошти надійшли через міжнародні програми, прямі закупівлі партнерів та прибутки від заморожених російських активів.

Міноборони залучило понад $6 млрд на український ОПК у 2025 році

У 2025 році Міністерство оборони України залучило понад 6 млрд доларів на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема через міжнародні програми та прямі закупівлі партнерів. Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

Майже $1,8 млрд було спрямовано на виробництво українського озброєння в межах "данської моделі".Понад $4,3 млрд Україна залучила завдяки прямим закупівлям держав-партнерів у вітчизняних виробників для потреб Українського війська.Понад $1,1 млрд український ОПК отримав за рахунок прибутків від заморожених російських активів

- йдется у повідомленні.

Крім того, за словами Дениса Шминаля, Україна подала власні проєкти в оборонно-промисловому комплексі в межах механізму SAFE. Загальні очікування фінансування цих проєктів становлять близько 5 млрд доларів.

Спільні проєкти з європейськими партнерами — це реальні кроки до інтеграції української оборонної галузі в європейську екосистему. Український ОПК стабільно зростає з 2022 року і вже у 2025 році досяг виробничих спроможностей на рівні $35 млрд. Вдячні всім нашим партнерам за підтримку української обороноздатності та розбудову нашого ОПК — адже це внесок у зміцнення безпеки всієї Європи

- йдеться у дописі.

Додатково

Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну формату роботи Міністерства оборони, запропонувавши очолити його Михайлу Федорову. Денис Шмигаль залишається в команді, йому запропоновано інший важливий напрямок державної роботи.

Алла Кіосак

ЕкономікаПолітика
Санкції
Техніка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль