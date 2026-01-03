Міноборони залучило понад $6 млрд на український ОПК у 2025 році
Київ • УНН
Міністерство оборони України залучило понад $6 млрд на розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу у 2025 році. Ці кошти надійшли через міжнародні програми, прямі закупівлі партнерів та прибутки від заморожених російських активів.
Майже $1,8 млрд було спрямовано на виробництво українського озброєння в межах "данської моделі".Понад $4,3 млрд Україна залучила завдяки прямим закупівлям держав-партнерів у вітчизняних виробників для потреб Українського війська.Понад $1,1 млрд український ОПК отримав за рахунок прибутків від заморожених російських активів
Крім того, за словами Дениса Шминаля, Україна подала власні проєкти в оборонно-промисловому комплексі в межах механізму SAFE. Загальні очікування фінансування цих проєктів становлять близько 5 млрд доларів.
Спільні проєкти з європейськими партнерами — це реальні кроки до інтеграції української оборонної галузі в європейську екосистему. Український ОПК стабільно зростає з 2022 року і вже у 2025 році досяг виробничих спроможностей на рівні $35 млрд. Вдячні всім нашим партнерам за підтримку української обороноздатності та розбудову нашого ОПК — адже це внесок у зміцнення безпеки всієї Європи
Додатково
Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну формату роботи Міністерства оборони, запропонувавши очолити його Михайлу Федорову. Денис Шмигаль залишається в команді, йому запропоновано інший важливий напрямок державної роботи.