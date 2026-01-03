Минобороны привлекло более $6 млрд на украинский ОПК в 2025 году

$42.170.00
2 января, 16:10 • 19147 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 36408 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 41126 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 60757 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 36403 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 68259 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 96933 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 67051 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 60264 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 204248 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Николаев атаковали дроны: по меньшей мере три взрыва2 января, 23:39 • 8120 просмотра
В погоне за рождаемостью: Китай вернул налог на контрацептивы3 января, 00:15 • 7854 просмотра
Оккупанты скрыли водный кризис в Донецкой области, продвигая новогодние праздники - ЦПД3 января, 01:34 • 11976 просмотра
Землетрясение в Мексике: много погибших и раненыхVideo04:32 • 7266 просмотра
Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico05:40 • 10412 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 34900 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 53963 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 69274 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 204248 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 123283 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Кирилл Буданов
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Польша
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 40377 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 50854 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 50441 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 123282 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 47621 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Хранитель
Дипломатка

Минобороны привлекло более $6 млрд на украинский ОПК в 2025 году

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Министерство обороны Украины привлекло более $6 млрд на развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса в 2025 году. Эти средства поступили через международные программы, прямые закупки партнеров и доходы от замороженных российских активов.

Минобороны привлекло более $6 млрд на украинский ОПК в 2025 году

В 2025 году Министерство обороны Украины привлекло более 6 млрд долларов на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности через международные программы и прямые закупки партнеров. Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Почти $1,8 млрд было направлено на производство украинского вооружения в рамках "датской модели". Более $4,3 млрд Украина привлекла благодаря прямым закупкам государств-партнеров у отечественных производителей для нужд Украинской армии. Более $1,1 млрд украинский ОПК получил за счет прибылей от замороженных российских активов

- говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Дениса Шмыгаля, Украина подала собственные проекты в оборонно-промышленном комплексе в рамках механизма SAFE. Общие ожидания финансирования этих проектов составляют около 5 млрд долларов.

Совместные проекты с европейскими партнерами — это реальные шаги к интеграции украинской оборонной отрасли в европейскую экосистему. Украинский ОПК стабильно растет с 2022 года и уже в 2025 году достиг производственных мощностей на уровне $35 млрд. Благодарны всем нашим партнерам за поддержку украинской обороноспособности и развитие нашего ОПК — ведь это вклад в укрепление безопасности всей Европы

- говорится в сообщении.

Дополнительно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении формата работы Министерства обороны, предложив возглавить его Михаилу Федорову. Денис Шмыгаль остается в команде, ему предложено другое важное направление государственной работы.

Алла Киосак

ЭкономикаПолитика
Санкции
Техника
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль