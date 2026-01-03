Минобороны привлекло более $6 млрд на украинский ОПК в 2025 году
Киев • УНН
Министерство обороны Украины привлекло более $6 млрд на развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса в 2025 году. Эти средства поступили через международные программы, прямые закупки партнеров и доходы от замороженных российских активов.
Почти $1,8 млрд было направлено на производство украинского вооружения в рамках "датской модели". Более $4,3 млрд Украина привлекла благодаря прямым закупкам государств-партнеров у отечественных производителей для нужд Украинской армии. Более $1,1 млрд украинский ОПК получил за счет прибылей от замороженных российских активов
Кроме того, по словам Дениса Шмыгаля, Украина подала собственные проекты в оборонно-промышленном комплексе в рамках механизма SAFE. Общие ожидания финансирования этих проектов составляют около 5 млрд долларов.
Совместные проекты с европейскими партнерами — это реальные шаги к интеграции украинской оборонной отрасли в европейскую экосистему. Украинский ОПК стабильно растет с 2022 года и уже в 2025 году достиг производственных мощностей на уровне $35 млрд. Благодарны всем нашим партнерам за поддержку украинской обороноспособности и развитие нашего ОПК — ведь это вклад в укрепление безопасности всей Европы
