Шмигаль залишиться у команді після змін в Міноборони - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну формату роботи Міністерства оборони, запропонувавши очолити його Михайлу Федорову. Денис Шмигаль залишається в команді, йому запропоновано інший важливий напрямок державної роботи.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України, запропонувавши очільнику Мінцифри Михайлу Федорову очолити міністерство, зазначивши, що Денис Шмигаль залишається у команді. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Вирішив змінити й формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів", працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть
Він додав, що Денис Шмигаль залишається в команді, у команді України.
Я вдячний йому за системну роботу на державу. Торік Міністерство оборони дало хороші результати, зокрема на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів – понад тисячу на добу виробництво. Ми працюємо, щоб збільшити кількість підготовлених екіпажів. І таких завдань було ще чимало. Михайло Федоров зможе все це реалізувати й додати технологічності. Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрямок у державній роботі – і не менше важливий для нашої стійкості. Завтра ми продовжимо зміни. Будуть ще рішення
