Шмигаль залишиться у команді після змін в Міноборони - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України, запропонувавши очільнику Мінцифри Михайлу Федорову очолити міністерство, зазначивши, що Денис Шмигаль залишається у команді. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Вирішив змінити й формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів", працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть - сказав Зеленський.

Він додав, що Денис Шмигаль залишається в команді, у команді України.

Я вдячний йому за системну роботу на державу. Торік Міністерство оборони дало хороші результати, зокрема на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів – понад тисячу на добу виробництво. Ми працюємо, щоб збільшити кількість підготовлених екіпажів. І таких завдань було ще чимало. Михайло Федоров зможе все це реалізувати й додати технологічності. Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрямок у державній роботі – і не менше важливий для нашої стійкості. Завтра ми продовжимо зміни. Будуть ще рішення - додав Зеленський.

