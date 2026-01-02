$42.170.18
Шмигаль залишиться у команді після змін в Міноборони - Зеленський

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну формату роботи Міністерства оборони, запропонувавши очолити його Михайлу Федорову. Денис Шмигаль залишається в команді, йому запропоновано інший важливий напрямок державної роботи.

Шмигаль залишиться у команді після змін в Міноборони - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України, запропонувавши очільнику Мінцифри Михайлу Федорову очолити міністерство, зазначивши, що Денис Шмигаль залишається у команді. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Вирішив змінити й формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів", працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть 

- сказав Зеленський. 

Він додав, що Денис Шмигаль залишається в команді, у команді України. 

Я вдячний йому за системну роботу на державу. Торік Міністерство оборони дало хороші результати, зокрема на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів – понад тисячу на добу виробництво. Ми працюємо, щоб збільшити кількість підготовлених екіпажів. І таких завдань було ще чимало. Михайло Федоров зможе все це реалізувати й додати технологічності. Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрямок у державній роботі – і не менше важливий для нашої стійкості. Завтра ми продовжимо зміни. Будуть ще рішення 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Павло Башинський

Політика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль