Шмыгаль останется в команде после изменений в Минобороны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил изменить формат работы Министерства обороны Украины, предложив главе Минцифры Михаилу Федорову возглавить министерство, отметив, что Денис Шмыгаль остается в команде. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами "Линии дронов", работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов. Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины нужно реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут - сказал Зеленский.

Он добавил, что Денис Шмыгаль остается в команде, в команде Украины.

Я благодарен ему за системную работу на государство. В прошлом году Министерство обороны дало хорошие результаты, в частности на декабрь было выполнено поручение по производству дронов-перехватчиков – более тысячи в сутки производство. Мы работаем, чтобы увеличить количество подготовленных экипажей. И таких задач было еще немало. Михаил Федоров сможет все это реализовать и добавить технологичности. Денису Шмыгалю я предложил возглавить другое направление в государственной работе – и не менее важное для нашей устойчивости. Завтра мы продолжим изменения. Будут еще решения - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.