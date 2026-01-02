Шмыгаль останется в команде после изменений в Минобороны - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении формата работы Министерства обороны, предложив возглавить его Михаилу Федорову. Денис Шмыгаль остается в команде, ему предложено другое важное направление государственной работы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил изменить формат работы Министерства обороны Украины, предложив главе Минцифры Михаилу Федорову возглавить министерство, отметив, что Денис Шмыгаль остается в команде. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами "Линии дронов", работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов. Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины нужно реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут
Он добавил, что Денис Шмыгаль остается в команде, в команде Украины.
Я благодарен ему за системную работу на государство. В прошлом году Министерство обороны дало хорошие результаты, в частности на декабрь было выполнено поручение по производству дронов-перехватчиков – более тысячи в сутки производство. Мы работаем, чтобы увеличить количество подготовленных экипажей. И таких задач было еще немало. Михаил Федоров сможет все это реализовать и добавить технологичности. Денису Шмыгалю я предложил возглавить другое направление в государственной работе – и не менее важное для нашей устойчивости. Завтра мы продолжим изменения. Будут еще решения
