Шмыгаль останется в команде после изменений в Минобороны - Зеленский

Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 13836 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 21191 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 33642 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 23617 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 60176 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 86979 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 63752 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 57812 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 192820 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении формата работы Министерства обороны, предложив возглавить его Михаилу Федорову. Денис Шмыгаль остается в команде, ему предложено другое важное направление государственной работы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил изменить формат работы Министерства обороны Украины, предложив главе Минцифры Михаилу Федорову возглавить министерство, отметив, что Денис Шмыгаль остается в команде. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами "Линии дронов", работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов. Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины нужно реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что Денис Шмыгаль остается в команде, в команде Украины. 

Я благодарен ему за системную работу на государство. В прошлом году Министерство обороны дало хорошие результаты, в частности на декабрь было выполнено поручение по производству дронов-перехватчиков – более тысячи в сутки производство. Мы работаем, чтобы увеличить количество подготовленных экипажей. И таких задач было еще немало. Михаил Федоров сможет все это реализовать и добавить технологичности. Денису Шмыгалю я предложил возглавить другое направление в государственной работе – и не менее важное для нашей устойчивости. Завтра мы продолжим изменения. Будут еще решения 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

