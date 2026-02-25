$43.260.03
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 1408 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 4528 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 7802 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 17103 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 16144 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 16316 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 26872 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 21982 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 25327 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Вступление Украины в ЕС в 2027 году нереалистично - министр правительства Австрии25 февраля, 08:33 • 6618 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 23984 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto25 февраля, 10:09 • 12479 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова25 февраля, 11:07 • 16472 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране25 февраля, 12:05 • 16841 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 17103 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 26872 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 49221 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 59061 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 76848 просмотра
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Йонас Гар Стере
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Украина
Норвегия
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Крым
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 20740 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 24381 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 26926 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 30637 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 38926 просмотра
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Фокс Ньюс
Дипломатка

Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержаниях в СБУ в рамках очистки службы. Он подчеркнул важность справедливых приговоров.

Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский

В Службе безопасности Украины продолжается очищение, сегодня были соответствующие задержания, и важно, чтобы были справедливые приговоры. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Были доклады Службы безопасности Украины – я поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать над очищением Службы от тех, чей интерес – совсем не Украина. Есть уже результаты. Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры 

- сообщил Зеленский.

По его словам, каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины.

Другого не будет. Слава Украине! 

- резюмировал Глава государства.

Зеленский поручил очистить СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам16.02.26, 21:05 • 8739 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина