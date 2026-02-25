Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский

В Службе безопасности Украины продолжается очищение, сегодня были соответствующие задержания, и важно, чтобы были справедливые приговоры. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Были доклады Службы безопасности Украины – я поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать над очищением Службы от тех, чей интерес – совсем не Украина. Есть уже результаты. Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры - сообщил Зеленский.

По его словам, каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины.

Другого не будет. Слава Украине! - резюмировал Глава государства.

