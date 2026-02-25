Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержаниях в СБУ в рамках очистки службы. Он подчеркнул важность справедливых приговоров.
В Службе безопасности Украины продолжается очищение, сегодня были соответствующие задержания, и важно, чтобы были справедливые приговоры. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Были доклады Службы безопасности Украины – я поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать над очищением Службы от тех, чей интерес – совсем не Украина. Есть уже результаты. Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры
По его словам, каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины.
Другого не будет. Слава Украине!
Зеленский поручил очистить СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам16.02.26, 21:05 • 8739 просмотров