Зеленский поручил очистить СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 4540 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 10013 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 11685 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 21973 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 21189 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 42071 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24745 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28802 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34964 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37597 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
76%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине на фоне непогоды уже 377 ДТП, по стране есть кратковременные осложнения движенияVideo16 февраля, 09:27 • 5478 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 17203 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 24140 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 15761 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет14:49 • 6670 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий18:03 • 3140 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 15901 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 21979 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 42074 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 79258 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Марко Рубио
Герман Галущенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Государственная граница Украины
Крым
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto18:54 • 400 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 4038 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 17314 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 26959 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 30560 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Хранитель

Зеленский поручил очистить СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы СБУ Александру Покладу очистить Службу безопасности от лиц, которые служат другим интересам. Президент ожидает жестких действий и результатов.

Зеленский поручил очистить СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад займется очисткой СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня также были доклады Службы безопасности Украины, именно Евгения Хмары и Александра Поклада, в частности по противодействию российским операциям. Я благодарен за каждый успех, успех наших защитников, в том числе СБУ, в противодействии российским диверсиям. Отдельно Александр Поклад займется также очисткой Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам 

- сказал Зеленский. 

Он отметил необходимость жестоких действий. 

Нужна реально полностью сильная Служба безопасности Украины. Я ожидаю результаты 

- добавил Президент. 

Напомним 

Президент Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ, направленные на дальнейшее ослабление врага. 

Павел Башинский

Политика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина