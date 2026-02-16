Зеленский поручил очистить СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам
Киев • УНН
Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы СБУ Александру Покладу очистить Службу безопасности от лиц, которые служат другим интересам. Президент ожидает жестких действий и результатов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад займется очисткой СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня также были доклады Службы безопасности Украины, именно Евгения Хмары и Александра Поклада, в частности по противодействию российским операциям. Я благодарен за каждый успех, успех наших защитников, в том числе СБУ, в противодействии российским диверсиям. Отдельно Александр Поклад займется также очисткой Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам
Он отметил необходимость жестоких действий.
Нужна реально полностью сильная Служба безопасности Украины. Я ожидаю результаты
Напомним
Президент Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ, направленные на дальнейшее ослабление врага.