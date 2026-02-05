Зеленський: погодив нові операції СБУ, будемо послаблювати ворога

Президент України Володимир Зеленський погодив нові бойові операції Служби безпеки України, щоб й надалі послаблювати спроможності ворога. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Був сьогодні на доповіді генерал-майор Хмара – про операції Служби безпеки України. Хороші є результати, я погодив нову роботу Служби – нові бойові операції. Ми будемо й надалі послаблювати ворога

Також Президент подякував українським воїнам за відчутні результати.

Хочу відзначити наших військових – вони знають, про кого я, про кого конкретно, хочу подякувати їм за вміння дістати навіть такі обʼєкти, як полігон для запуску "орєшніків". Наші "фламінго" відпрацювали. Відчутні результати і в підрозділів на передовій: попри надзвичайно несприятливу погоду, надзвичайний холод та багато інших складнощів у січні вдалося втримати результат по ураженнях окупанта. Грудень – показник був 35 тисяч убитих і важкопоранених окупантів. Січень – 30 тисяч. Українські позиції тримаємо