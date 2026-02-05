$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 13947 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 13685 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 16270 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 27463 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 58717 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 27577 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 26817 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21732 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14683 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14390 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Зеленський: погодив нові операції СБУ, будемо послаблювати ворога

Київ • УНН

Президент Зеленський погодив нові бойові операції СБУ, спрямовані на подальше послаблення ворога. Також він відзначив успіхи українських військових у січні, які уразили 30 тисяч окупантів.

Зеленський: погодив нові операції СБУ, будемо послаблювати ворога

Президент України Володимир Зеленський погодив нові бойові операції Служби безпеки України, щоб й надалі послаблювати спроможності ворога. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Був сьогодні на доповіді генерал-майор Хмара – про операції Служби безпеки України. Хороші є результати, я погодив нову роботу Служби – нові бойові операції. Ми будемо й надалі послаблювати ворога 

- сказав Зеленський. 

Також Президент подякував українським воїнам за відчутні результати.  

Хочу відзначити наших військових – вони знають, про кого я, про кого конкретно, хочу подякувати їм за вміння дістати навіть такі обʼєкти, як полігон для запуску "орєшніків". Наші "фламінго" відпрацювали. Відчутні результати і в підрозділів на передовій: попри надзвичайно несприятливу погоду, надзвичайний холод та багато інших складнощів у січні вдалося втримати результат по ураженнях окупанта. Грудень – показник був 35 тисяч убитих і важкопоранених окупантів. Січень – 30 тисяч. Українські позиції тримаємо 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Сили оборони України у січні 2026 року завдали ударів по полігону "Капустін Яр" в Астраханській області, де готують балістичні ракети. Частина будівель пошкоджена, один ангар суттєво уражений.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна