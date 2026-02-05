Зеленский: согласовал новые операции СБУ, будем ослаблять врага

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции Службы безопасности Украины, чтобы и в дальнейшем ослаблять возможности врага. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был сегодня на докладе генерал-майор Хмара – об операциях Службы безопасности Украины. Хорошие есть результаты, я согласовал новую работу Службы – новые боевые операции. Мы будем и в дальнейшем ослаблять врага

Также Президент поблагодарил украинских воинов за ощутимые результаты.

Хочу отметить наших военных – они знают, о ком я, о ком конкретно, хочу поблагодарить их за умение достать даже такие объекты, как полигон для запуска "орешников". Наши "фламинго" отработали. Ощутимые результаты и у подразделений на передовой: несмотря на чрезвычайно неблагоприятную погоду, чрезвычайный холод и многие другие сложности в январе удалось удержать результат по поражениям оккупанта. Декабрь – показатель был 35 тысяч убитых и тяжелораненых оккупантов. Январь – 30 тысяч. Украинские позиции держим