Зеленский: согласовал новые операции СБУ, будем ослаблять врага
Киев • УНН
Президент Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ, направленные на дальнейшее ослабление врага. Также он отметил успехи украинских военных в январе, которые поразили 30 тысяч оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции Службы безопасности Украины, чтобы и в дальнейшем ослаблять возможности врага. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Был сегодня на докладе генерал-майор Хмара – об операциях Службы безопасности Украины. Хорошие есть результаты, я согласовал новую работу Службы – новые боевые операции. Мы будем и в дальнейшем ослаблять врага
Также Президент поблагодарил украинских воинов за ощутимые результаты.
Хочу отметить наших военных – они знают, о ком я, о ком конкретно, хочу поблагодарить их за умение достать даже такие объекты, как полигон для запуска "орешников". Наши "фламинго" отработали. Ощутимые результаты и у подразделений на передовой: несмотря на чрезвычайно неблагоприятную погоду, чрезвычайный холод и многие другие сложности в январе удалось удержать результат по поражениям оккупанта. Декабрь – показатель был 35 тысяч убитых и тяжелораненых оккупантов. Январь – 30 тысяч. Украинские позиции держим
Напомним
Силы обороны Украины в январе 2026 года нанесли удары по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области, где готовят баллистические ракеты. Часть зданий повреждена, один ангар существенно поражен.