15:05 • 13948 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
14:39 • 13685 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 16270 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 27463 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
5 февраля, 10:05 • 58717 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 27577 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 26817 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21732 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14684 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14390 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Зеленский: согласовал новые операции СБУ, будем ослаблять врага

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Президент Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ, направленные на дальнейшее ослабление врага. Также он отметил успехи украинских военных в январе, которые поразили 30 тысяч оккупантов.

Зеленский: согласовал новые операции СБУ, будем ослаблять врага

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции Службы безопасности Украины, чтобы и в дальнейшем ослаблять возможности врага. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Был сегодня на докладе генерал-майор Хмара – об операциях Службы безопасности Украины. Хорошие есть результаты, я согласовал новую работу Службы – новые боевые операции. Мы будем и в дальнейшем ослаблять врага 

- сказал Зеленский. 

Также Президент поблагодарил украинских воинов за ощутимые результаты.  

Хочу отметить наших военных – они знают, о ком я, о ком конкретно, хочу поблагодарить их за умение достать даже такие объекты, как полигон для запуска "орешников". Наши "фламинго" отработали. Ощутимые результаты и у подразделений на передовой: несмотря на чрезвычайно неблагоприятную погоду, чрезвычайный холод и многие другие сложности в январе удалось удержать результат по поражениям оккупанта. Декабрь – показатель был 35 тысяч убитых и тяжелораненых оккупантов. Январь – 30 тысяч. Украинские позиции держим 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Силы обороны Украины в январе 2026 года нанесли удары по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области, где готовят баллистические ракеты. Часть зданий повреждена, один ангар существенно поражен.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина